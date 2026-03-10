10 de marzo de 2026 Inicio
Cómo es la reforma electoral que prepara Milei: eliminación de las PASO, boleta única y todos los cambios

El Gobierno prepara un nuevo proyecto para modificar el sistema de cara a las presidenciales 2027: entre los ejes principales aparecen la eliminación definitiva de las primarias, ajustes en la boleta única de papel y mayores exigencias para competir en elecciones.

El presidente Javier Milei ultima detalles para enviar al Congreso un proyecto de reforma electoral que buscará introducir cambios en el sistema de votación y en el funcionamiento de los partidos políticos. La iniciativa incluiría la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en la Boleta Única de Papel y requisitos más estrictos para presentar candidaturas.

La propuesta forma parte del paquete de proyectos que el Ejecutivo planea impulsar este año en el Parlamento. Con una representación legislativa más sólida y el respaldo de aliados, en la Casa Rosada creen que esta vez podrían avanzar con una reforma que en los últimos dos años quedó a mitad de camino.

Uno de los ejes centrales del plan oficial es eliminar de manera permanente las PASO. El Congreso ya había aprobado su suspensión por única vez en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.

Otro punto en discusión es introducir cambios en la Boleta Única de Papel, sistema que ya fue aprobado por el Congreso. La intención del oficialismo es reincorporar el casillero de “lista completa”, que permitiría al votante seleccionar todas las categorías de un mismo partido con una sola marca. Ese casillero fue eliminado durante el debate legislativo por presión de partidos provinciales, que argumentaron que genera un fuerte efecto arrastre en las elecciones.

La reforma también buscaría modificar las reglas para la creación y participación de los partidos políticos. El Gobierno pretende elevar la cantidad de avales necesarios para presentar candidaturas y endurecer los requisitos para que una fuerza política obtenga reconocimiento legal.

En esa línea, se analiza aumentar las exigencias para competir en elecciones presidenciales. Actualmente, un partido necesita tener personería jurídica en al menos cinco provincias para presentar una fórmula presidencial. La propuesta oficial sería duplicar ese requisito.

El objetivo, según plantean en el oficialismo, es reducir la proliferación de partidos pequeños o “sellos electorales” que se presentan en cada elección y simplificar la oferta en la boleta.

Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei sostuvo que la reforma apunta a mejorar la representación política y a transparentar el funcionamiento del sistema electoral. “La política debe volver a estar al servicio de la sociedad”, afirmó el Presidente al anticipar el envío del proyecto.

