Caso $LIBRA: apareció el borrador del documento confidencial que compromete a Javier Milei con Hayden Davis

Encontraron el texto del acuerdo entre el Presidente y el creador de la criptomoneda, que el Gobierno ocultó a la Comisión Investigadora. Novelli y Terrones Godoy son los hombres más complicados de la causa $LIBRA: apareció una factura por 250 mil dólares que los compromete.

El caso Libra volvió a tener novedades en los últimos días ya que apareció el borrador del documento confidencial que compromete al presidente Javier Milei y el creador de la criptomoneda, Hayden Davis . El texto había sido ocultado por el Gobierno y por el fiscal Taiano. Asimismo, dos de los hombres involucrados en la criptoestafa, Novelli y Terrones Godoy , están más complicados ya que apareció una factura por 250 mil dólares que los compromete.

Uno de los elementos más sensibles del expediente es el archivo LOI_Kelsier.docx, una carta de intención que Mauricio Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025 y luego eliminó. La fecha resulta clave: ese mismo día Novelli solicitó una r eunión entre Hayden Davis y Javier Milei , encuentro que finalmente se concretó el 30 de enero. El documento, dirigido al Presidente, comprometía tanto a Davis como a Milei y lo exponía directamente en la operación.

Aunque Novelli intentó borrar el archivo, éste fue recuperado y, según la investigación de la abogada y periodista Natalia Volosín, reapareció el 27 de noviembre de 2025. El hallazgo llegó a conocimiento del fiscal de la causa, pero todo indica que el fiscal Taiano no le otorgó la relevancia que el escrito merecía."

Según la investigación presentada por el periodista Ariel Zak en C5N, lo más llamativo es la contradicción que surge del documento: mientras en el texto se menciona que el acuerdo era 'ad honorem', los registros de las billeteras virtuales revelan una transferencia de 250 mil dólares a la cuenta de Mauricio Novelli . Todo indica que Hayden Davis habría realizado un pago para asegurar aquel encuentro con el Presidente y para que se concretara el posteo promocionando la criptomoneda.

El 9 de enero de 2026 se elaboró un informe que reúne todas estas pruebas, pero la documentación aún no está disponible para las partes. Recién en la última semana la defensa de Mauricio Novelli presentó un planteo en el que argumentó que no debía habilitarse el acceso completo al contenido de su defendido, alegando que podría afectar su vida privada. Desde la comisión investigadora de Libra, las querellas y otros investigadores sugieren que Novelli estaría ocultando información relevante . En paralelo, el fiscal Taiano interrogó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para determinar si existía constancia de la firma de un acuerdo entre Javier Milei y Hayden Davis

javier milei visa El presidente Javier Milei participó de un evento de Visa, en el contexto de su adquisición de diferentes plataformas de pago virtual.

El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei sorprendió a todos los argentinos con un posteo en redes sociales en el que invitaba a invertir en el criptoactivo Libra, presentado como una herramienta para impulsar proyectos emergentes y beneficiar a la economía nacional. Sin embargo, aquellas promesas nunca se concretaron y lo que terminó ocurriendo fue una estafa de gran magnitud. Los investigadores de la causa intentan determinar si el Presidente recibió algún tipo de compensación por esa publicación.

La investigación también alcanza a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Testimonios señalan que era la persona de contacto para quienes buscaban acceder a un encuentro con el mandatario, lo que la involucra directamente en el expediente Libra. Otro nombre que aparece en el caso es el de Sergio Daniel Morales, ex integrante de la Comisión Nacional de Valores, quien actualmente se encuentra viajando por el mundo. Morales formaba parte de un grupo de criptoinfluencers conocido como "cripto bros", junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, considerados los principales implicados en la investigación.

Una factura y la hermana de Novelli

El primer dato relevante que surgió de la investigación es la detección de múltiples transferencias de dinero realizadas desde cuentas vinculadas a Hayden Davis hacia Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos señalados como figuras centrales en la causa. Lo más llamativo es la aparición de una factura emitida por Pia Novelli, hermana de uno de los involucrados, a nombre de Davis por un monto de 250 mil dólares, cuyo depósito fue dirigido a una de las billeteras virtuales de estos dos hombres.

En la causa también aparecen mencionados Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco como intermediarios en prácticamente todas las negociaciones vinculadas al mundo cripto. En el caso de Mellino, se trata de un jubilado de más de 70 años cuyo domicilio aún no ha podido ser establecido. Lo último incorporado al expediente indica que posee cédula azul, lo que le permite conducir autos de alta gama.

En paralelo, surge la figura de Julian Peh, un hombre que habría visitado al Presidente pero del que no existen registros oficiales. Y en el centro de la causa se encuentra Hayden Davis, creador de Libra, quien podría volver a declarar. Davis sostiene que su intención siempre fue lanzar una moneda exitosa con el respaldo de los principales influencers del mercado, y que logró incluso que el presidente argentino la promocionara en redes sociales. Convencido de que no cometió delito alguno, insiste en que "lo único que hizo fue contratar servicios."