20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Itai Hagman, de cara a octubre: "El objetivo es aumentar la bancada en oposición a Javier Milei"

El primer candidato a diputado nacional porteño por Fuerza Patria cuestionó el modelo económico del Gobierno, aseguró que "siempre terminó mal" y advirtió por "una crisis que va a estallar después de las elecciones". "No alcanza solamente con decir lo malo que es esto”, expuso.

Por
Hagman es el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria. 

Hagman es el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria.  

Redes oficiales

El primer candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, Itai Hagman, señaló este miércoles en Radio 10 de cara a los comicios legislativos de octubre que "el objetivo es aumentar la bancada en oposición a Milei" y advirtió, al criticar el modelo económico del Gobierno, que "se está incubando una crisis que va a estallar después las elecciones".

Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.
Te puede interesar:

Cerraron las listas para octubre: Fuerza Patria selló la unidad y La Libertad Avanza pone a prueba su gestión nacional

“Hay que dar el debate de porque este modelo económico no va a resolver los problemas de la sociedad argentina, no va a generar más trabajo ni mejorar los ingresos de la población. Eso es una tarea que creo que en esta campaña electoral hay que hacer”, explicó Itai en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre.

En el continuado de sus críticas a las políticas implementadas por la administración libertaria, para el economista "la gente sabe que la está pasando mal", pero "lo que pasa es que hay mucha gente que cree que después de atravesar un momento malo, ahora va a venir la parte en donde supuestamente vamos a mostrar las bondades. Hay gente que todavía cree en eso”.

GyyoqOmXYAAJXRa
Hagman tiene 42 a&ntilde;os y es diputado desde diciembre de 2019.

Hagman tiene 42 años y es diputado desde diciembre de 2019.

“Este es un modelo económico que ya vimos en Argentina muchas veces, que siempre terminó mal, que se sostiene con un esquema que favorece la bicicleta financiera, que endeuda a la Argentina y no puede resolver los problemas del desarrollo ni de la vida cotidiana”, cuestionó Itai.

En este marco, entiende que, dicho modelo, "es incompatible con una mejora en las jubilaciones y por eso las tiene que tener congelados y cagados a palo todas las semanas". "Esa discusión es la que tenemos que poner en el centro de esta campaña electoral", concluyó Itai en Radio 10.

Los comienzos de Itai Hagman en política

En diálogo con Radio 10, el primer candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria recordó sus inicios en la política donde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner le fueron muy representativos.

“Yo empecé a militar haciendo trabajo social en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y en ese momento venía más bien descreído en la política, que es algo que atravesó a nuestra generación y también le está pasando a mucha gente hoy", señaló en un primer momento Itai Hagman, que en sus primeros trabajos fueron vendiendo relojes en la vía pública.

Luego indicó que "veníamos de los año 90 y durante mis años por la universidad fundé una agrupación independiente donde teníamos una posición distante de toda la política institucional y partidaria. Eso se fue rompiendo con el tiempo, el gobierno de Néstor y Cristina ayudó mucho y nos fue acercando”. “Recién participé por primera vez en política electoral partidaria a partir del 2015, cuando gana el macrismo”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Taiana / Itai Hagman

El peronismo convergió en la unidad: Taiana en Provincia y Hagman en la Ciudad, para Diputados

El conductor de Minuto Uno.

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

A días del cierre de listas, confirman que Sergio Massa no va a ser candidato de Fuerza Patria

A 4 días del cierre de listas, Massa decidió que no va a ser candidato de Fuerza Patria

Kicillof anticipó que el peronismo le va a contestar en las urnas a Milei.

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "La campaña roñosa es su especialidad"

Cristian Ritondo, habitualmente presente, se ausentó por sus compromisos en el Congreso.

Con eje en reformas laboral y educativas, el Consejo de Mayo se reúne en la Casa Rosada

play

Acorralado por la oposición, el Gobierno ahora considera un aumento en las prestaciones de discapacidad

Rating Cero

¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar
play

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

últimas noticias

Milei y Caputo ante unas elecciones decisivas para el futuro de la económía. 

Dólar, tasas y el factor externo: los escenarios que vislumbra el mercado de cara a las elecciones

Hace 6 minutos
Cristian Ritondo, habitualmente presente, se ausentó por sus compromisos en el Congreso.

Con eje en reformas laboral y educativas, el Consejo de Mayo se reúne en la Casa Rosada

Hace 6 minutos
play
¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Hace 36 minutos
Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Hace 42 minutos
Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Hace 57 minutos