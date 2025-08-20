Itai Hagman, de cara a octubre: "El objetivo es aumentar la bancada en oposición a Javier Milei" El primer candidato a diputado nacional porteño por Fuerza Patria cuestionó el modelo económico del Gobierno, aseguró que "siempre terminó mal" y advirtió por "una crisis que va a estallar después de las elecciones". "No alcanza solamente con decir lo malo que es esto”, expuso. Por







Hagman es el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria. Redes oficiales

El primer candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria, Itai Hagman, señaló este miércoles en Radio 10 de cara a los comicios legislativos de octubre que "el objetivo es aumentar la bancada en oposición a Milei" y advirtió, al criticar el modelo económico del Gobierno, que "se está incubando una crisis que va a estallar después las elecciones".

“Hay que dar el debate de porque este modelo económico no va a resolver los problemas de la sociedad argentina, no va a generar más trabajo ni mejorar los ingresos de la población. Eso es una tarea que creo que en esta campaña electoral hay que hacer”, explicó Itai en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre.

En el continuado de sus críticas a las políticas implementadas por la administración libertaria, para el economista "la gente sabe que la está pasando mal", pero "lo que pasa es que hay mucha gente que cree que después de atravesar un momento malo, ahora va a venir la parte en donde supuestamente vamos a mostrar las bondades. Hay gente que todavía cree en eso”.

GyyoqOmXYAAJXRa Hagman tiene 42 años y es diputado desde diciembre de 2019. “Este es un modelo económico que ya vimos en Argentina muchas veces, que siempre terminó mal, que se sostiene con un esquema que favorece la bicicleta financiera, que endeuda a la Argentina y no puede resolver los problemas del desarrollo ni de la vida cotidiana”, cuestionó Itai.

En este marco, entiende que, dicho modelo, "es incompatible con una mejora en las jubilaciones y por eso las tiene que tener congelados y cagados a palo todas las semanas". "Esa discusión es la que tenemos que poner en el centro de esta campaña electoral", concluyó Itai en Radio 10.