Investigadores advirtieron por la falta de inversión del Gobierno en Ciencia: "El único país de América..."

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología emitieron un comunicado tras la baja de los subsidios a la actividad científica PICT de la convocatoria 2022, aprobada en 2024, y de la correspondiente a 2023, anunciada por la Agencia I+D+i. "Disfrazan el recorte y ataque, con el argumento ficticio de financiar la ciencia aplicada", señalaron.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología advirtió sobre la falta de inversión del Gobierno nacional en Ciencia y emitieron un comunicado donde aseguraron que avanza el "desmantelamiento del sistema científico" nacional, tras el anuncio de la baja de los subsidios a la actividad científica PICT de la convocatoria 2022, aprobada en 2024, y de la correspondiente a 2023.

En el posteo que compartieron en redes sociales, desde RAICYT expresaron que " después de dos años de no hacer absolutamente nada, en los cuales se desmoronaron todas las líneas de investigación , el Directorio de la Agencia I+D+i, organismo que fuera el corazón del financiamiento científico, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022,ya adjudicados, y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Con esta decisión, Argentina será el único país en toda América que no invierte en ciencia ".

También señalaron de a la "presidenta de la Agencia, Natalia Avedaño, y los Directores Luis Martín Gómez de Liguori y Verónica Vaccalluzzo", como responsables del desmantelamiento.

En el texto explican que la Agencia anunció una convocatoria para financiar proyectos con empresas privadas y empresas de base tecnológica, pero "el reducido monto total y las condiciones de estas convocatorias prevén un impacto marginal para Argentina".

" Estas nuevas líneas no financian la investigación científica, disfrazan el recorte y el ataque a la ciencia, con el argumento ficticio de financiar ciencia aplicada ", sentenciaron y explicaron que el camino científico es largo y requiere pasos.

De esta manera, subrayaron que "tal como lo demuestra la historia y la gran cantidad de casos exitosos en Argentina, se llega a desarrollos innovadores después de años de inversión en proyectos arriesgados en ciencia básica".

También dieron una serie de ejemplos, que fueron frutos de la investigación en la ciencia básica, como: física nuclear, para la construcción de reactores, investigación en biología, que permitió el desarrollo del trigo resistente a la sequía, o economía y sociología, que generaron la creación del observatorio de la pobreza.

"Con esta decisión, el gobierno destruye el proceso complejo y virtuoso del desarrollo científico y tecnológico, que implica una total vinculación entre la ciencia básica y la aplicada en las distintas áreas de conocimiento", por lo que "este gobierno y los responsables de esta política pasarán a la historia como los artífices del cientificidio, interrumpiendo una de las mejores tradiciones de nuestro país y orgullo nacional".

