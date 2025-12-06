Investigadores advirtieron por la falta de inversión del Gobierno en Ciencia: "El único país de América..."

6 de diciembre de 2025 Inicio
Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología emitieron un comunicado tras la baja de los subsidios a la actividad científica PICT de la convocatoria 2022, aprobada en 2024, y de la correspondiente a 2023, anunciada por la Agencia I+D+i. "Disfrazan el recorte y ataque, con el argumento ficticio de financiar la ciencia aplicada", señalaron.

La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología advirtió sobre la falta de inversión del Gobierno nacional en Ciencia y emitieron un comunicado donde aseguraron que avanza el "desmantelamiento del sistema científico" nacional, tras el anuncio de la baja de los subsidios a la actividad científica PICT de la convocatoria 2022, aprobada en 2024, y de la correspondiente a 2023.

En el posteo que compartieron en redes sociales, desde RAICYT expresaron que "después de dos años de no hacer absolutamente nada, en los cuales se desmoronaron todas las líneas de investigación, el Directorio de la Agencia I+D+i, organismo que fuera el corazón del financiamiento científico, anuló las convocatorias a proyectos de investigación PICT 2022,ya adjudicados, y cerró definitivamente la convocatoria 2023. Con esta decisión, Argentina será el único país en toda América que no invierte en ciencia".

También señalaron de a la "presidenta de la Agencia, Natalia Avedaño, y los Directores Luis Martín Gómez de Liguori y Verónica Vaccalluzzo", como responsables del desmantelamiento.

En el texto explican que la Agencia anunció una convocatoria para financiar proyectos con empresas privadas y empresas de base tecnológica, pero "el reducido monto total y las condiciones de estas convocatorias prevén un impacto marginal para Argentina".

"Estas nuevas líneas no financian la investigación científica, disfrazan el recorte y el ataque a la ciencia, con el argumento ficticio de financiar ciencia aplicada", sentenciaron y explicaron que el camino científico es largo y requiere pasos.

De esta manera, subrayaron que "tal como lo demuestra la historia y la gran cantidad de casos exitosos en Argentina, se llega a desarrollos innovadores después de años de inversión en proyectos arriesgados en ciencia básica".

También dieron una serie de ejemplos, que fueron frutos de la investigación en la ciencia básica, como: física nuclear, para la construcción de reactores, investigación en biología, que permitió el desarrollo del trigo resistente a la sequía, o economía y sociología, que generaron la creación del observatorio de la pobreza.

"Con esta decisión, el gobierno destruye el proceso complejo y virtuoso del desarrollo científico y tecnológico, que implica una total vinculación entre la ciencia básica y la aplicada en las distintas áreas de conocimiento", por lo que "este gobierno y los responsables de esta política pasarán a la historia como los artífices del cientificidio, interrumpiendo una de las mejores tradiciones de nuestro país y orgullo nacional".

El comunicado de la Agencia I+D+i

