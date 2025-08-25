25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Índice de Percepción de la Corrupción: Argentina tuvo su peor registro desde 2015

El primer informe de Transparencia Internacional bajo la gestión de Javier Milei volvió a dejar a la Argentina mal posicionada en el mundo.

Por
Se trata de la peor medición desde 2015.

Se trata de la peor medición desde 2015.

La Argentina obtuvo apenas 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, cifra que lo ubica en el puesto 99 entre 180 naciones, por debajo de los 43 que marca el promedio mundial y cinco puntos por debajo del promedio regional. Se trata de un relevamiento realizado de forma anual desde 1995 por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín.

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas
Te puede interesar:

Cristina volvió a apuntar contra Milei y habló de una "catástrofe social"

El informe, el primero que toma como referencia al gobierno de Javier Milei, muestra un estancamiento respecto de la marca del año anterior, cuando la medición abarcaba la administración de Alberto Fernández. No hubo mejora: se repitió el mismo puntaje y hasta se retrocedió un casillero en el ranking general.

Se trata de la peor medición desde 2015, cuando el índice marcó los 32 puntos. Hoy, la Argentina aparece más cerca de Ghana y Cuba que de los países mejor posicionados. En la cima figuran Dinamarca (90 puntos) y Finlandia (88), mientras que en el subsuelo se encuentran Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10).

En el mapa latinoamericano, la foto tampoco favorece: de 32 países, Argentina quedó en el puesto 18. La región promedia 42 puntos y exhibe contrastes marcados: Uruguay (76) y Canadá (75) muestran los mejores niveles, mientras que Venezuela (10) y Nicaragua (14) se hunden en el fondo.

El índice, considerado la referencia global más confiable para medir la percepción de corrupción en el sector público, combina entre tres y trece encuestas de organismos de prestigio y recoge la visión de expertos y ejecutivos sobre la transparencia de las instituciones estatales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

play

Crece el impacto del escándalo de las coimas en redes sociales y preocupa al Gobierno

Milei volvió a criticar a los orcos del Congreso.

Sin mencionar el caso Spagnuolo, Milei acusó a la oposición de "querer hacer daño" antes de las elecciones

Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Javier Milei reaparece en público tras el ruido de las denuncias de coimas que salpica a su hermana Karina.

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.

Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Milei

Rating Cero

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
play

Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Iara Lombardi interrumpió su presentación por unos segundo y Lali la alentó y luego la fue abrazar
play

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

últimas noticias

Se trata de la peor medición desde 2015.

Índice de Percepción de la Corrupción: Argentina tuvo su peor registro desde 2015

Hace 11 minutos
Victoria Villarruel y Guillermo Francos.

Francos tuvo que salir a desmentir que Victoria Villarruel acercó a Diego Spagnuolo a LLA

Hace 25 minutos
Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas

Cristina volvió a apuntar contra Milei y habló de una "catástrofe social"

Hace 53 minutos
Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

Hace 1 hora
Los investigadores creen que el doble crimen se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Crimen en San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que fue encontrada asesinada en un auto

Hace 1 hora