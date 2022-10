Hernán Carrol: "No voy a mover un dedo por Uliarte y Sabag Montiel"

El referente de Nueva Centro Derecha y militante La Libertad Avanza Hernán Carrol , el hombre señalado por Fernando Sabag Montiel como encargado de elegir a su nuevo abogado, dijo desconocer los motivos por los cuales el detenido que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner lo mencionó en su escrito y aseguró que no va "a mover un dedo" por él ni por su novia, la también detenida Brenda Uliarte .

"Desconozco por qué me nombra Sabag Montiel. Yo realmente no sé nada. Nosotros somos la Nueva Centro Derecha, una agrupación política apartidaria. No somos de ultraderecha, para nada. Somos de centroderecha", se defendió Carrol, en diálogo con Pablo Duggan en Desafío 2022.