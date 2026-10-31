31 de octubre de 2026 Inicio
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Guillermo Michel le solicitó a la AGN una auditoría integral de la "privatización" de AySA

El diputado de Unión por lo Patria realizó el pedido formalmente al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, de “dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en Aguas y Saneamientos Argentinos S.A”.

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Guillermo Michel. 

Guillermo Michel. 

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel solicitó de manera formal a la Auditoría General de la Nación (AGN) una auditoría integral de la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), la cual ya la había calificado como una mala operación y que estaba "mal vendida".

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El pedido, realizado al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, busca "dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA”.

A su vez, el mismo se enmarca en las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y en el carácter de legislador integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que ejerce Michel. Dicho artículo declara sujeta a privatización, entre otras, a la empresa AySA.

“Como es de su conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional hizo uso de dicha autorización legislativa y, a tal fin, dictó los Decretos N°695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025. Además, y en consonancia con las normas aludidas, el Ministerio de Economía dictó las Resoluciones N°1.198/2025, 280/2026, 543/2026, 704/2026, 1.386/2028 y 1.722/2026. Así las cosas, solicito a esa Auditoría General de la Nación que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA”, detalla el diputado de Unión por la Patria en su presentación.

De esta manera, Michel le solicita al titular de la AGN “que este requerimiento se lleve a cabo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 27.742” y “remitir el informe de auditoría solicitado a esta Comisión antes del 1° de marzo de 2027”.

La adjudicación de la privatización de AySA por u$s340,2 millones

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

El grupo ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta superó a la presentada por el consorcio encabezado por Roggio, que ofertó US$285 millones por el mismo paquete accionario.

La adjudicación de la privatización de AySA fue por un monto total de u$s340,2 millones

La adjudicación de la privatización de AySA fue por un monto total de u$s340,2 millones

La resolución estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. Una vez cumplida esa instancia, se avanzará con la transferencia de las acciones, que representan 135.000 títulos ordinarios Clase A. El 10% restante de la compañía corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

La adjudicación se produjo luego de que la comisión evaluadora recomendara seleccionar la oferta ganadora y de que venciera el plazo para presentar impugnaciones. Según la normativa oficial, las propuestas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

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