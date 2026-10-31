Guillermo Michel le solicitó a la AGN una auditoría integral de la "privatización" de AySA El diputado de Unión por lo Patria realizó el pedido formalmente al presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, de “dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en Aguas y Saneamientos Argentinos S.A”. Por Agregar C5N en









Guillermo Michel.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel solicitó de manera formal a la Auditoría General de la Nación (AGN) una auditoría integral de la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA), la cual ya la había calificado como una mala operación y que estaba "mal vendida".

El pedido, realizado al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, busca "dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA”.

A su vez, el mismo se enmarca en las disposiciones del artículo 7° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y en el carácter de legislador integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que ejerce Michel. Dicho artículo declara sujeta a privatización, entre otras, a la empresa AySA.

“Como es de su conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional hizo uso de dicha autorización legislativa y, a tal fin, dictó los Decretos N°695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025. Además, y en consonancia con las normas aludidas, el Ministerio de Economía dictó las Resoluciones N°1.198/2025, 280/2026, 543/2026, 704/2026, 1.386/2028 y 1.722/2026. Así las cosas, solicito a esa Auditoría General de la Nación que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA”, detalla el diputado de Unión por la Patria en su presentación.

De esta manera, Michel le solicita al titular de la AGN “que este requerimiento se lleve a cabo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 27.742” y “remitir el informe de auditoría solicitado a esta Comisión antes del 1° de marzo de 2027”.