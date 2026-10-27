La contundente advertencia de Guillermo Michel: "AySA está mal vendida"

El diputado nacional de Unión por la Patria cuestionó la adjudicación de la privatización de la empresa, que fue dispuesta por el Gobierno.

El diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel cargó contra la adjudicación de la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones y advirtió que "el concepto de 'privatización' es muy generoso".

En diálogo con Futurock, Michel cuestionó el avance del Gobierno para privatizar AySA, en el marco de sus políticas desregulatorias: "El concepto de 'privatización es muy generoso'. AySA fue mal vendida. Cuando se vende cualquier empresa, se vende por un concepto que se llama Ebitda, pero que en realidad es la utilidad futura, es decir cuánto gana la empresa por año. En función a cuánto gana por año, es a lo que se evalúa la empresa".

"Si se mira el último balance de AySA de lo que cerró en 2025, la utilidad operativa fue de aproximadamente u$s270 millones. Se vendió el 90% a u$s340 millones. Es decir, que con 1,3 años de utilidad se recuperó la empresa. Entonces, esa valuación no existe en ningún indicador de ninguna empresa del mundo. Se asegura un retorno de más del 10% en dólares por año con un agravante: no se concesiona el servicio, sino que transferís las acciones", aseveró en esta línea.

En tal sentido, advirtió sobre las condiciones dispuestas por el Gobierno: "Al hacer eso a un grupo, se permite usar esas acciones como garantía para salir a buscar crédito. ¿Cuánto vale la obra de aguas en el dique Luján en Tigre? Vale más de u$s1.000 millones. Entonces, se le da un activo a una empresa para que se dé vuelta y salga a pedir préstamos para pagar lo que la empresa supuestamente vale. O sea, se paga sola".

"Con esto no quiero ir a un esquema comunista o de falso nacionalismo y decir que no tiene que haber empresas privadas, sino que creo en el capital privado y el capitalismo moderno , pero si creemos en el capitalismo moderno, para AySA teníamos otra salida", aclaró el diputado entrerriano.

En tanto, Michel ejemplificó con el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales: "Apliquemos el esquema de YPF, que este Gobierno aplica con un 51% en cabeza del Estado, el resto cotizando en la bolsa de manera transparente presentando balances, de cara a los inversores mostrando todos los números y de esta forma captar los u$s340 millones de manera muy rápida y seguir manteniendo el 51% en cabeza del Estado, que permite desarrollar de manera estratégica y asegurarle agua y cloaca a los vecinos".

También alertó sobre las interrupciones del servicio. "Estamos hablando de más de cerca de 4 millones de usuarios para CABA y 26 municipios, que el agua es un bien esencial y se debe garantizar. ¿Qué vamos a hacer ahora en manos privadas de esta empresa? ¿Un vecino de Virreyes mandará una carta documento a Holanda a reclamarle al fondo inversor que le cortaron el agua?", se preguntó.

La adjudicación de la privatización de AySA por u$s340,2 millones

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar la venta del 90% de las acciones que pertenecen al Estado nacional por u$s340,2 millones. La operación quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

El grupo ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta superó a la presentada por el consorcio encabezado por Roggio, que ofertó US$285 millones por el mismo paquete accionario.

La resolución estableció el 13 de noviembre de 2026 como fecha límite para la firma del contrato de compraventa. Una vez cumplida esa instancia, se avanzará con la transferencia de las acciones, que representan 135.000 títulos ordinarios Clase A. El 10% restante de la compañía corresponde a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

La adjudicación se produjo luego de que la comisión evaluadora recomendara seleccionar la oferta ganadora y de que venciera el plazo para presentar impugnaciones. Según la normativa oficial, las propuestas económicas fueron consideradas razonables en función de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).