"El peronismo que viene": Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera lanzan un libro clave con más de 50 referentes Bajo la firma del exsenador y el periodista, la obra reúne a 58 figuras de todas las vertientes -desde expresidentes hasta militantes jóvenes- para analizar las críticas, los errores y el futuro de la fuerza política a menos de un año de las elecciones presidenciales. Por Agregar C5N en









Desafíos, críticas y errores en diálogo con más de 50 referentes peronistas tendrá el flamante libro.

Con publicación de la editorial Galerna prevista para noviembre de 2026, el politólogo Juan Manuel Abal Medina y el periodista Daniel Olivera presentan El peronismo que viene, una obra de 288 páginas que busca interpelar al espacio político frente a su escenario actual. En un hecho inédito para el ensayo político argentino, el libro reúne el testimonio de 58 referentes peronistas de diversos ámbitos y vertientes ideológicas con el objetivo de discutir qué principios deben conservarse, qué aspectos deben transformarse y hacia dónde se encamina el movimiento.

El proyecto tuvo su origen en febrero de 2026 durante un encuentro en un café porteño, impulsado por el impacto político que generó la victoria electoral de Javier Milei y el consecuente estado de desorientación dentro del movimiento popular. Aunque la propuesta inicial de los autores contemplaba consultar a una veintena de dirigencias, la iniciativa creció de forma exponencial hasta conformar una trama coral estructurada en 18 capítulos, un bonus track a cargo de Jorge Asís y una serie de conclusiones provisorias.

Luego de un largo y muy entretenido trabajo, en los próximos días sale a la cancha "El Peronismo que viene", libro que escribimos junto a Daniel Olivera para seguir analizando y debatiendo al movimiento político y popular más grande de Latinoamérica. pic.twitter.com/5pB2EdFWo6 — Juan Manuel Abal Medina (@juanabalmedina) October 30, 2026 La nómina de entrevistados abarca un espectro amplio del ecosistema peronista, reuniendo a expresidentes como Eduardo Duhalde y Alberto Fernández, referentes de derechos humanos como Estela de Carlotto, dirigentes sociales como Juan Grabois, y líderes sindicales de la talla de Hugo Moyano. Asimismo, participan figuras parlamentarias y provinciales como Miguel Ángel Pichetto, José Mayans y Ricardo Quintela, intendentes del Gran Buenos Aires, empresarios nacionales, intelectuales como Alejandro Dolina y jóvenes militantes territoriales.

A lo largo de sus páginas, la publicación aborda ejes centrales del debate contemporáneo, entre los que se destacan la batalla cultural, la autocrítica de los espacios de mujeres, los desafíos del sindicalismo frente a la inteligencia artificial, el rol del empresariado y la política exterior. A través de este intercambio entre distintas generaciones y sectores internos, las conversaciones exponen tanto los balances sobre las últimas gestiones de gobierno como las discusiones en torno al modelo económico y los lenguajes de época.

Más allá del análisis crítico, Abal Medina y Olivera remarcan que, al despejar el ruido de la coyuntura, emergen coincidencias estratégicas entre los distintos sectores para articular una propuesta renovada. De este modo, El peronismo que viene se posiciona como una lectura para comprender los debates internos y la reorganización de la principal fuerza de oposición del país de cara a la elección presidencial del 2027.