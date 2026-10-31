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El último adiós al streamer Komanche: familiares y amigos lo despiden en El Salvador

Cientos de seguidores y creadores de contenido viajaron desde México para poder despedir a Carlos Roberto Castro. En un gran espacio celebraron la vida del streamer que con su carisma llegó al corazón de muchas personas.

Varios medios de El Salvador compartieron imágenes del velorio. 

Varios medios de El Salvador compartieron imágenes del velorio. 

Facebook Noticias San Vicente.

Comenzó en El Salvador la despedida de Carlos Roberto Castro conocido en redes sociales como "El Komanche". A pesar de que sus restos todavía no llegaron al país por una demora de la aerolínea, familiares, amigos y seguidores se reunieron para celebrar su vida con música y anécdotas.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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Muchos amigos y colegas viajaron desde México para poder darle el último adiós al streamer, sin embargo, aquellos como Auronplay (Raúl Álvarez Genes), que vive en España, mandó a través de unos conocidos una corona de flores que compartió en redes: "Te extrañamos, descansa en paz. Auron y tus amigos de las carreritas".

Medios de San Sebastián, San Vicente, compartieron varias fotografías donde se puede ver a una multitud, decenas de flores, varias fotografías de Komanche y figuras de Lionel Messi y Bad Bunny en medio del salón donde lo despedían.

Familia, amigos y seguidores despidieron a El Komanche en El Salvador.

Familia, amigos y seguidores despidieron a El Komanche en El Salvador.

Desde el Diario El Salvador hablaron durante la tarde del viernes con su tía materna Claudia Alfaro quien contó que "estamos esperando que el cuerpo venga a su casa, a su barrio. La familia está destrozada porque Carlos José no sólo fue un streamer, fue el primer sobrino, el primer nieto, fue el primo querido de toda su familia, fue el hermano mayor y era un ser de luz".

"Sabíamos que era un niño dado, que siempre pensaba en los demás de ahí la facilidad para hacer amistades. Era curioso, le encantaba la tecnología, el cine, no perdimos a la persona que pueden ver en redes sociales perdimos a nuestro Carlos José. Estamos esperando con los brazos abiertos, sé que vienen días difíciles para la familia pero ahora Carlos está en el cielo", añadió.

El último pedido de El Komanche: los detalles de cómo quería que fuera su velorio

Durante un vivo, el streamer dejó detalles estrictos con las que imaginaba su velatorio, dejando en claro que no pretendía ceremonias religiosas y qué tipo de música prefería: “Ni se les ocurra que mi velorio sea católico. Siempre lo he dicho. A mí me cag... los velorios católicos. Que llegan y la gente está rezando o llorando. Bro, de verdad. Si yo me llego a morir, lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny”.

Además, pidió que “no vayan a dar tamales” y que den su comida favorita, que es la pizza. “Voy a dejar ahí un poquito de dinero para que compren. Pueden dar Pizza Hut o de Little Caesars”, indicó y dividió quiénes deberán comer cada una de esas marcas, según su vínculo: “A los invitados top y a los que fueron mis amigos en vida, Pizza Hut. A los otros, Little Caesars”.

Por otro lado, también solicitó que haya una gran pantalla que proyectara sus ficciones y momentos deportivos preferidos: “¿Qué más? Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, de Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, y los mejores momentos de Messi, mientras suena Bad Bunny en otra sala. Todo lo que a mí me gustaba ver”.

“El que me conoce, se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo. Se va a sentar a ver Spider-Man o Harry Potter y va a sentir que está ahí conmigo. Va a escuchar Bad Bunny y va a decir que ahí está El Komanche escuchando”, concluyó.

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