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Gimnasio, estudio de yoga y más: así es la casa de Justin Bieber

La vivienda de los Bieber se destaca por sus detalles exclusivos y comodidades de lujo, en una propiedad valuada en millones de dólares.

Conocé cómo es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber.

Conocé cómo es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber.

Variety
  • La pareja tiene un exclusivo departamento en una de las zonas más cotizadas de Manhattan.
  • La propiedad cuenta con cuatro dormitorios y unos 260 metros cuadrados.
  • El edificio ofrece espacios para entrenar, relajarse y practicar yoga.
  • El interior combina muebles de diseño, comodidad y vistas al río Hudson.

Vivir en Nueva York y tener un espacio propio para desconectarse del ritmo de la ciudad es uno de los lujos que disfrutan Justin Bieber y Hailey Bieber. La pareja cuenta con un exclusivo departamento en Manhattan, valuado en unos 12 millones de dólares, que combina ambientes amplios, diseño contemporáneo y servicios pensados para el bienestar. La propiedad se destaca tanto por sus características como por su ubicación en uno de los sectores más cotizados de la ciudad.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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Así es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York.

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El inmueble está situado en 160 Leroy Street, en West Soho, un barrio que reúne restaurantes, galerías de arte y locales de diseño. El edificio tiene alrededor de 15 plantas y 57 viviendas, en una zona que combina el movimiento urbano con la cercanía al río Hudson. Su ubicación permite disfrutar de paseos junto al agua y de vistas abiertas, un atractivo importante en una ciudad donde el espacio es un bien muy valorado.

Con aproximadamente 260 metros cuadrados, el departamento dispone de cuatro dormitorios y ambientes distribuidos para combinar descanso, comodidad y vida social. A estas características se suman las instalaciones compartidas del edificio, que permiten realizar distintas actividades sin salir del complejo. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia residencial en la que la privacidad y los servicios exclusivos tienen un papel central.

Así es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York.

Así es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York.

Como es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber

Uno de los puntos fuertes de la propiedad es la variedad de comodidades disponibles para sus residentes. El edificio cuenta con gimnasio, jacuzzi y un estudio destinado a actividades como yoga y pilates. Estas instalaciones permiten mantener una rutina de entrenamiento, dedicar tiempo al bienestar o relajarse después de una jornada intensa sin necesidad de trasladarse a otro lugar de Manhattan.

Así es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York.

Así es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York.

El interior también tiene detalles que reflejan su apuesta por el diseño contemporáneo. Entre las piezas destacadas aparece el sofá Camaleonda, creado por el diseñador italiano Mario Bellini para B&B Italia, reconocido por su estructura modular. La decoración combina muebles de autor con una distribución funcional, pensada para aprovechar los ambientes sin recargarlos de elementos ornamentales.

La cocina y el comedor completan una propuesta que busca equilibrar el uso cotidiano con los encuentros sociales. Son espacios preparados para compartir comidas y recibir a familiares y amigos, mientras que las vistas al río Hudson aportan un atractivo adicional. Con un valor estimado de 12 millones de dólares, el departamento reúne ubicación, diseño y servicios exclusivos, tres características que lo convierten en una de las propiedades destacadas del mercado inmobiliario de lujo de Nueva York.

Así es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber en Nueva York.

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