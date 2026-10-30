Javier Milei vuelve a visitar una universidad privada para brindar una "clase magistral" de economía El jefe de Estado asistira esta tarde a la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en barrio porteño de Núñez, donde responderá consultas de los alumnos presentes. Por Agregar C5N en









Javier Milei brindará una "clase magistral" en la Universidad Torcuato Di Tella.

El presidente Javier Milei brindará este viernes, desde las 19, una "clase magistral" de economía en la Universidad Torcuato Di Tella, ubicada en el barrio porteño de Núñez, donde también responderá preguntas de los alumnos. Se tratará de un evento cerrado y solo habilitado para estudiantes de la casa de altos estudios.

La actividad tiene lugar luego de la agenda federal que llevó adelante el jefe de Estado, donde durante la semana lo llevó a visitar la provincia de Catamarca, para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto.

Se trató de su primer discurso público luego de las elecciones presidencial de Brasil ganadas por Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, y la escandalosa fuga del candidato liberal hacia Estados Unidos desde la ciudad de Iguazú. Un tema que el mandatario evitó mencionar, incluso luego de que el mismo Bolsonaro le agradeciera por su apoyo, en medio de denuncias por lavado de activos, corrupción y evasión fiscal.

La última vez de Javier Milei en una universidad privada En mayo de este año, el jefe de Estado asistió a la Universidad de San Andrés junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Brindó una clase técnica de teoría monetaria y macroeconomía, a la vez de presentar su trabajo "El debate inválido" para cuestionar posturas desde la neutralidad del dinero hasta la curva de Phillips.

Javier Milei junto a estudiantes de la Universidad de San Andrés. La actividad se realizó en uno de los momentos más delicados para el Gobierno desde el inicio de la gestión, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria y en un contexto marcado por tensiones políticas, crisis económica y disputas internas dentro de La Libertad Avanza.