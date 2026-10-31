Javier Milei visita Neuquén para la inauguración de un templo evangélico El mandatario arribará este sábado para participar de la puesta en marcha del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey. Será su segundo viaje a la provincia, ya que hace poco encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación". Por Agregar C5N en









El jefe de Estado estará en Neuquén.

El presidente Javier Milei arribará este sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un templo evangélico en la capital provincial, perteneciente a la Iglesia Bautista Jesús es Rey, vinculado a una senadora oficialista. Se tratará de la segunda visita del jefe de Estado a dicho distrito, ya que a mediados de octubre encabezó la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, donde defendió el RIGI y aseguró estar "domando la inflación".

Se espera que el mandatario llegue a las 17:30 al Aeropuerto Internacional de Neuquén, donde será recibido por el gobernador local Rolando Figueroa. El acto central llevará a cabo a las 19:30 de la tarde en el edificio ubicado sobre la calle Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén y próximo a la Avenida Mosconi.

La información brindada en las redes oficiales del templo marca que el pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora libertaria Nadia Márquez, es quien está a cargo del mismo.

Milei vistará esta tarde la provincia de Neuquén. X @LLibertadAvanza "Con muchísima emoción nos preparamos para inaugurar y consagrar nuestro nuevo auditorio. Un lugar para glorificar a Dios, compartir Su amor y ser de bendición para Neuquén y sus alrededores", señala una publicación reciente en su cuenta de Instagram.

La apertura del lugar está prevista para las 19 y, además de Milei, se espera la presencia de otros funcionarios nacionales, provinciales y locales.

La agenda oficial de Javier Milei en Neuquén 17:30 — El Presidente Javier Milei viaja hacia la provincia del Neuquén.

19:10 — Arribo al Aeropuerto Internacional de Neuquén. Es recibido por el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.

19:20 — Arribo al nuevo auditorio Jesús es Rey, donde es recibido por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo.

19:30 — El Presidente Javier Milei participa de la inauguración del nuevo auditorio Jesús es Rey y brinda unas palabras. Al finalizar, los pastores y las autoridades de ACIERA y COMFEBA realizan una oración y bendición al mandatario y a las autoridades presentes.

20:45 — Partida del vuelo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

22:25 — Arribo a la Aerostación Militar Aeroparque. Milei, en su última visita a Neuquén: "En el largo plazo la economía argentina va a ser todo un RIGI" El Presidente participó en la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas 2026 junto a Karina Milei y Diego Santilli, antes de su viaje rumbo a España previsto para las 23 horas. En su discurso, desmintió que "dos tercios de los argentinos no lleguen a fin de mes" y puso en valor el récord histórico de exportaciones. Desde Neuquén, Milei se mostró confiado en que los argentinos respaldarán su modelo libertario en las próximas elecciones presidenciales. “Confío en que el año que viene los argentinos van a votar para adelante”, aseguró, al plantear que la disputa será entre “el partido colectivista del Estado y el partido de la libertad”.