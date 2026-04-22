Guillermo Francos cruzó a Manuel Adorni en medio del escándalo: "Lo vi mal, soberbio" Tras las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, el exfuncionario de la gestión libertaria criticó a su sucesor y, a la vez, defendió el rumbo económico y político del Gobierno. Por + Seguir en







El exfuncionario de la gestión libertaria tiene 74 años.

Mientras la Justicia avanza sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el escándalo de sus viajes y presuntas propiedades de lujo, el exfuncionario de la gestión libertaria Guillermo Francos criticó con dureza a su sucesor y, a su vez, defendió el rumbo político y económico del Gobierno.

En una entrevista en TN, el exjefe de ministros no dudó en cruzar a Adorni en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que salpica a la Casa Rosada: "Un jefe de Gabinete, como un ministro, tiene que guardar un estilo, que puede ser más o menos informal, pero no que pinte a irónico o soberbio. Lo vi mal, veo todos esos chats, esas respuestas que él hace. La gente lo toma mal. Yo creo que uno debe cuidarse de esas cosas. Lo vi soberbio. No sé si suenan adecuados o no, capaz que es una estrategia, no sé, pero a mí personalmente no".

Además, agregó: "Creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. El Presidente ha decidido apoyar hasta que la Justicia resuelva. Claramente el Presidente tiene confianza en Adorni, pero sí lo que no me gusta es que se tome como livianamente el tema. O que se hagan bromas en las redes sobre si tiene tal cosa o tal otra".

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Guillermo Francos opinó que “hay cosas del jefe de Gabinete que pueden gustar y no", aseguró que "Milei ha decidido apoyar hasta que la Justicia resuelva" y afirmó: "Tiene que guardar un estilo, pero no que pinte a soberbio, la gente lo ve mal". pic.twitter.com/X6TtyjLVDj — Corta (@somoscorta) April 23, 2026 En el mismo sentido, Francos se metió de lleno en la feroz interna de la Libertad Avanza y dejó en evidencia que su salida tuvo que ver con aquella batalla: "El Presidente muchas veces se encuentra entre dos sectores fuertes que tienen a veces posiciones distintas, y que confrontan y tiene que laudar. Yo he sido laudo en ese momento. Yo sentí que pasaba eso y entonces hablé con el Presidente y le dije: 'No quiero ser una molestia, prefiero irme amigablemente'. Me fui por las circunstancias, quizás no por la interna".

Además, se refirió al asesor presidencial Santiago Caputo y su rol en el Gobierno: "Cuando uno ejerce funciones realmente, tiene que hacerse responsable, ¿no? Una forma de hacerse responsable es tener un cargo. Seguramente, Santiago es una persona que goza de la confianza del Presidente y que tiene la capacidad para ser funcionario".