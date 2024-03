Guillermo Francos aseguró que Javier Milei puede gobernar sin el DNU y sin la Ley Ómnibus

En declaraciones a la prensa durante su participación en la nueva edición del AmCham Summit el ministro también indicó que la reducción abrupta del gasto público y la consecuente caída fuerte de la inflación "abre un horizonte muy cercano para el levantamiento del cepo".

Además aseguró que la inflación "va a seguir cayendo".

"Con eso, va a llegar un momento próximo donde el presidente pueda decir hoy levantamos el cepo y entonces la economía argentina a pegar el rebote", señaló. Sobre los plazos para el levantamiento del cepo cambiario, Francos sostuvo que no lo ve "lejos para nada" y que será este año tal cual prometió Milei.

En otro pasaje de la conversación, Francos se mostró confiado en que la inflación caiga a un solo dígito en el corto plazo y celebró el índice del mes de febrero. "Pasamos de una hiperinflación casi clavada en diciembre a dominarla en el 25% y a tener un 13% en febrero. En marzo va a ser igual, la inflación va a seguir cayendo", puntualizó.

En tanto, se mostró esperanzado con la convocatoria al Pacto de Mayo para la firma de Nación y las provincias de un nuevo contrato social en base a una serie de diez principios.

"Estoy tan convencido del Pacto de Mayo que lo traigo conmigo siempre. Es un pacto sencillo, no es nada que no sepamos y que no hayamos hablado varias veces", manifestó.