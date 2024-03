Javier Milei sobre los ataques narco en Rosario: "Es un problema de la provincia"

El Presidente se refirió a los operativos anunciados por el Gobierno en la ciudad santafesina, pero aclaró que la seguridad en ese distrito "no es un tema de Nación".

El presidente Javier Milei se refirió al presente convulsionado en la ciudad de Rosario, con distintos ataques narco en los últimos días, y afirmó que, pese al envío de fuerzas federales, "es un problema de la provincia, no es un tema de Nación".

A raíz de esta situación, el Presidente explicó que "nos encontramos con el problema" y desde el Gobierno eligieron ayudar. "La seguridad es un problema y Argentina es un país federal, la educación, la salud, son todos temas de cada provincia, no es tema de la Nación", explicó en diálogo con el periodista Samuel Chiche Gelblung en Crónica TV.

"Si nos requiere, nosotros damos asistencia. Santa Fe es el tercer lugar con mayor cantidad de fuerzas federales, le enviamos ahora 450 efectivos más", apuntó el Presidente y añadió que se envió personal de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Estamos evaluando de enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales", finalizó.

Javier Milei anticipó que la inflación de febrero estará "alrededor del 15%"

Horas antes de que se conozca el dato de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el presidente Javier Milei anticipó que la inflación mensual estará "alrededor del 15%", lo que calificó de "numerazo", ya que será más baja que enero, cuando fue del 20,6%.

"En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual", sostuvo, entrevistado en Crónica.

"Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación", insistió, pese a ese argumento ya fue desmontado.

El Presidente continuó su repaso. "El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían", planteó.

"A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo", definió.