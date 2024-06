Guillermo Francos afirma que Javier Milei irá por la reelección en 2027: "Sabe que no alcanzan cuatro años"

Para materializar esa realidad, el funcionario dejó abierta la puerta a un acercamiento con el PRO. "Creo que tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con sus dirigentes. Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección. Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio", manifestó el funcionario, en una larga entrevista con el diario El País de España.

Por otra parte, Francos descartó las cifras que dan cuenta de una pobreza superior al 50%, como el último estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA). "No estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso. Salgamos a caminar y decime si vos ves esa cantidad de pobres. Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una discusión que por ahí me supera y no tengo la metodología", desafió.

Consultado sobre las cosas que sí han funcionado del gobierno libertario, el ministro destacó que "cumplió absolutamente todos los compromisos internacionales pese a que el punto de partida era con una situación macroeconómica muy difícil, con vencimientos de pagos internacionales y sin fondos en el Banco Central".

"El Presidente se comprometió ante sus votantes a que iba a terminar con la inflación en la Argentina y terminar con la inflación significa terminar con sus causas. El presidente ha liderado un equipo que atacó las causas de la inflación y esto se ve en los índices", añadió.

En cuanto a lo que no funcionó, hizo foco en la falta de apoyo político y la incapacidad de generar acuerdos. "El Gobierno se planteó una serie de transformaciones en la Argentina. Algunas las adoptó mediante un decreto de necesidad y urgencia que abarca varios temas que tienen impacto en la economía argentina y otras a través de un proyecto de ley que ahora se conoce como Ley Bases. Hemos tenido dificultades para hacerla aprobar en el Congreso. Dada nuestra situación de minoría parlamentaria, nos llevó un tiempo", explicó.

"El presidente resolvió retirar la ley y ahí comenzamos un proceso de análisis y retiramos cosas que generaban más disidencias. Nos abocamos a los que para el Gobierno eran los temas centrales de la ley y ahí sí conseguimos armar una mayoría en Diputados, que le dio la media sanción", agregó.

Noticia en desarrollo.-