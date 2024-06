El tenso cruce entre Mirtha Legrand y Guillermo Francos por los alimentos: "¿Quién fue el canalla?"

"La Chiqui" confesó que se conmovió al ver el operativo de distribución que se puso en marcha el martes pasado, pero le reclamó al funcionario por las demoras. "Yo lo estuve viendo. Y le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula: los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo", reveló.

"Yo decía: ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno", remarcó. "Al pueblo hay que escucharlo. La gente se preguntaba por qué no los distribuyen. Hay gente que se está muriendo de hambre, ¿por qué no mandan los alimentos?", añadió.

Francos argumentó que "viene escuchando" a la gente y responsabilizó a la gestión anterior. "No le adjudiquen al gobierno de (Javier) Milei lo que la gente está viviendo hoy", señaló el funcionario, y recordó que "el día que asumió el Presidente dijo que vamos a pasar momentos difíciles porque hay que corregir esta situación".

"¡Pero si los sueldos no alcanzan!", le reprochó Mirtha. "Usted habla con la gente y lo primero que dicen es: '¿Sabés cuánto me vino de luz? No me alcanza. Si pago la luz, no como'. Una clase media", destacó. Más adelante, la conductora aclaró: "No estamos en contra suya, ministro; al contrario, yo creo que usted es un valor muy importante en el Gobierno".

"Yo trato de contestar las preguntas tratando de ubicarnos históricamente en un momento que vivimos y que son consecuencia de la historia que vivimos. Para ser justos, este Gobierno lleva seis meses. En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina", expresó Francos.

También confió en que "vamos a estar mejor. Este mes que comienza ahora, estamos mejor que el que pasó", señaló. "Pero la inflación subió", acotó Mirtha, a lo que el funcionario pidió: "¿Me dejás terminar?". La Chiqui reconoció que es "interrumpidora" y agregó entre risas: "Yo me voy acordando de cosas, por eso lo interrumpo". "Mejor que no se acuerde de muchas, Mirtha", respondió Francos con una sonrisa.