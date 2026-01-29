29 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

A través de un decreto, la gestión de Javier Milei modificó la Ley de Personal Militar y autorizó a integrantes del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas a ser designados en funciones civiles del Estado, bajo condiciones específicas y con límites claros.

El Gobierno reformó el régimen del personal militar, permitiendo a los integrantes de carrera de las Fuerzas Armadas desempeñar cargos públicos no electivos dentro del Estado. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 58/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti, introduce cambios en el artículo 18 de la Ley N° 19.101 y establece el marco legal para que los militares puedan ser designados en funciones civiles, siempre por fuera de los procesos electorales.

El nuevo esquema habilita estas designaciones por decisión del Poder Ejecutivo u otras autoridades competentes, pero exige como condición indispensable la autorización previa del jefe del Estado Mayor General correspondiente. La reglamentación aclara que los militares no pasarán a situación de disponibilidad y mantendrán su estatus mientras presten servicios en organismos vinculados a la defensa nacional.

Entre ellos se incluyen el Ejército, el Consejo de Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto, la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia y comisiones propias del servicio militar. El decreto también fija un plazo máximo de dos meses para que el personal designado se incorpore efectivamente a su nuevo cargo.

Uno de los ejes del texto oficial es preservar la continuidad de la carrera profesional y los derechos previsionales de los militares convocados a cumplir funciones en el ámbito civil del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el régimen establece un límite: la habilitación no alcanza a quienes ya hayan accedido al grado máximo dentro de su fuerza.

En esos casos, el tiempo adicional en funciones civiles no genera impacto en ascensos ni en el haber jubilatorio. Además, el decreto ratifica la incompatibilidad entre el ejercicio de tareas operativas en las Fuerzas Armadas y el desempeño de cargos en el Ministerio de Defensa, por lo que ambas funciones no podrán cumplirse en simultáneo.

Designaciones en el Ministerio de Defensa

Con la reforma ya en vigencia, el Ejecutivo avanzó con una serie de designaciones en la cartera de Defensa, oficializadas mediante el Decreto 60/2026, con efecto retroactivo a diciembre de 2025. En paralelo, se aceptaron varias renuncias en cargos jerárquicos del ministerio.

En ese marco, el general de división Jorge Alberto Puebla fue designado secretario de Estrategia y Asuntos Militares; el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella asumió en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa; el general de brigada Carlos Horacio Martín quedó al frente de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico; y el coronel Ariel Andrés Mira Peña fue nombrado subsecretario de Gestión Administrativa. La única designación que no recayó en un militar fue la de Guillermo Patricio Madero, quien asumió como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa.

