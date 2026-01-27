Así quedó publicado este martes en el Boletín Oficial, luego de la reunión de mesa política que encabezó el pasado lunes Manuel Adorni junto a Patricia Bullrich y otros miembros del Gabinete. El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque existen otros proyectos.

El Gobierno incluyó oficialmente la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario para las sesiones extraordinarias del Congreso , convocadas a partir del 2 de febrero, luego de la reunión de mesa política que encabezó el pasado lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , junto a la senadora Patricia Bullrich y otros miembros del Gabinete. El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años , aunque existen otros proyectos.

Qué dice el proyecto del Gobierno que baja la edad de imputabilidad a los 13 años

La decisión se implementó a través del Decreto 53/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y Adorni.

Esta inclusión había sido adelantada este lunes por Bullrich. "Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir" , escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, planteó que la discusión dejará expuestas las posiciones de cada espacio: "Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes".

Además de la reforma del Régimen Penal Juvenil, el temario incluye cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso . Entre ellas, se destaca la reforma laboral , cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero.

También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay, y el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.

Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.