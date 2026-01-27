27 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno incluyó oficialmente la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario para las sesiones extraordinarias

Así quedó publicado este martes en el Boletín Oficial, luego de la reunión de mesa política que encabezó el pasado lunes Manuel Adorni junto a Patricia Bullrich y otros miembros del Gabinete. El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque existen otros proyectos.

Las sesiones extraordinarias comenzarán el próximo 2 de febrero.

El Gobierno incluyó oficialmente la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario para las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas a partir del 2 de febrero, luego de la reunión de mesa política que encabezó el pasado lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la senadora Patricia Bullrich y otros miembros del Gabinete. El oficialismo buscará reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, aunque existen otros proyectos.

Un texto que aunaba a 12 proyectos de reforma de la Ley Penal Juvenil obtuvo dictamen de mayoría en 2025, pero perdió estado parlamentario.
La decisión se implementó a través del Decreto 53/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y Adorni.

Esta inclusión había sido adelantada este lunes por Bullrich. "Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir", escribió la exministra de Seguridad en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, planteó que la discusión dejará expuestas las posiciones de cada espacio: "Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes".

Sesiones extraordinarias en el Congreso: el temario

Además de la reforma del Régimen Penal Juvenil, el temario incluye cuatro iniciativas del Ejecutivo para que sean tratadas por el Congreso. Entre ellas, se destaca la reforma laboral, cuyo ingreso al Parlamento esta previsto para el 11 de febrero.

También integran la agenda el pedido de aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se firmó el fin de semana en Paraguay, y el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Por último, se tratará la consideración del acuerdo parlamentario para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias, que fue anunciada por el Gobierno.

Se trata de la segunda convocatoria que hace el Ejecutivo a sesiones extraordinarias. En diciembre pasado, el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

