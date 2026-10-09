9 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva estrategia del Gobierno: convocará a una megasesión en Diputados para evitar que caiga el DNU 70/23

Desde el bloque oficialista solicitarán la apertura del recinto para el 21 de octubre. La agenda de temas incluiría la derogación del artículo 152 sobre la Ley de Tierras, junto a proyectos vinculados a discapacidad, morosidad y la cuestión Malvinas. De esta manera, quieren desactivar el llamado opositor del jueves 15, con la marcha frente al Congreso.

Tatiana Scorciapino
Por
Tatiana Scorciapino
El Gobierno convocará a sesionar el jueves 21 de octubre. 

El Gobierno convocará a sesionar el jueves 21 de octubre. 

Redes sociales

El bloque de La Libertad Avanza convocará a una megasesión en Diputados para el 21 de octubre, en la que cederá sobre la Ley de Tierras y tratará el límite del 15% a la tenencia extranjera y proyectos sobre discapacidad, morosidad y Malvinas, para restarle apoyo a la oposición, que buscaba debatir el DNU 70/23 una semana antes, el jueves 15, día que también está programada la 5.ª Marcha Federal Universitaria.

La foto de Javier Milei con Patricia Bullrich. 
Te puede interesar:

En medio de la interna, Patricia Bullrich visitó a Milei en Olivos: "Total sinceridad"

Antes de la sesión, el miércoles 14 de octubre, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General tratarán la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado y a la que el oficialismo pretende incorporar un capítulo para reinstalar las restricciones a la extranjerización de tierras.

La maniobra intenta dar una alternativa al PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales, que rechazan la compra de tierras sin límites, pero tampoco acompañan una derogación integral del DNU. Con esto, el oficialismo intenta debilitar la sesión opositora del 15 de octubre, prevista junto a una movilización frente al Congreso.

Las movilizaciones contra la derogación de la Ley de Tierras fueron de gran importancia para lograr las limitaciones a la extranjerización.

Las movilizaciones contra la derogación de la Ley de Tierras fueron de gran importancia para lograr las limitaciones a la extranjerización.

Discapacidad y morosidad, los otros ejes de la agenda

El nuevo proyecto sobre discapacidad mantendrá, según el texto acordado con los bloques aliados, la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, además de compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuando la remuneración no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La modificación representa un giro frente al capítulo del Presupuesto 2027, que el oficialismo se comprometió a retirar, y busca restarle respaldo al pedido opositor de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de diciembre. Ahora, los libertarios intentan cerrar un texto con los aliados.

La pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, son algunas de las propuestas del oficialismo para la sesión del 21 de octubre en torno a Discapacidad.

La pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, son algunas de las propuestas del oficialismo para la sesión del 21 de octubre en torno a Discapacidad.

El proyecto sobre endeudamiento familiar, por su parte, apunta a ampliar la educación financiera, exigir más claridad sobre las tasas y los costos de los créditos y prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento, sin fijar topes a los intereses ni contemplar descuentos de capital o intereses ni costos para el Estado.

Para los créditos digitales, el texto exige una doble validación de identidad y aceptación, prohíbe que el silencio o las opciones preseleccionadas funcionen como consentimiento y obliga a entregar las condiciones contractuales de inmediato. En cambio, sectores opositores impulsan una emergencia de 180 días y refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas.

Malvinas: las sanciones que propone el proyecto oficialista

El temario también podría incluir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos, insulares y la Plataforma Continental Argentina, con multas, suspensión de permisos e inhabilitaciones para empresas y otros actores involucrados.

En torno a las Islas Malvinas el oficialismo quiere avanzar con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un sistema permanente, con el Presidente y funcionarios de las áreas diplomática, económica, militar y de inteligencia.

En torno a las Islas Malvinas el oficialismo quiere avanzar con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un sistema permanente, con el Presidente y funcionarios de las áreas diplomática, económica, militar y de inteligencia.

"La sesión más larga de la historia. 22 horas mínimo", resumió un referente de La Libertad Avanza al describir la extensión prevista, según supo C5N. Entre los reparos opositores figura la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un sistema permanente, con el Presidente y funcionarios de las áreas diplomática, económica, militar y de inteligencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Financiamiento universitario: el Gobierno debe cumplir la cautelar vigente. 

Financiamiento Universitario: el caso pasó a la Cámara Contencioso, pero el Gobierno debe cumplir la cautelar vigente

Habrá reunión de comisiones.

El Gobierno busca desactivar la sesión por el DNU 70/23 y tratar su propia Ley de Tierras

Horacio Guevara es el nuevo superintendente de Servicios de Salud.

El Gobierno designó al nuevo superintendente de Servicios de Salud

Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. 

El Banco Mundial volvió a recortar las proyecciones de crecimiento de Argentina para 2026 y 2027

Ravier habló en conferencia de prensa. 

El Gobierno confía en que la oposición no tendrá los votos para derogar el DNU 70/23: "No va a caer"

La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026

La inversión cayó 5,4% en agosto y acumula una baja de 7,9% en lo que va del año

Rating Cero

Ivana Icardi sin filtro contra Wanda Nara

Ivana Icardi festejó el divorcio de Mauro y Wanda Nara, destrozó a su excuñada y elogió a la China Suárez: "El bicho..."

La insolita reacción de Susana Gimenez tras la comparación con la carrera de Wanda Nara.

La insólita reacción de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: "Me da gracia.."

Los conductores protagonizaron un cruce que no tuvo desperdicio.

Nicolás Repetto le hizo un fuerte pase de factura a Mario Pergolini en vivo: "No se puede ser tan manguero"

Matás Martin habló sobre la acusación y disapró contra la modelo.

Tras la grave denuncia de Chloé Bello, Matías Martin explotó contra la modelo: "Me duele que me quiera dañar"

El cantante y la empresaria se reencontrarán.

Giro inesperado: el encuentro de Wanda Nara y L-Gante que sorprendió a todos

Dalma Maradona reveló qué es lo único que no le permite a sus hijas.
play

El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

últimas noticias

play

C5N en Añelo: por el boom de Vaca Muerta, la ciudad espera quintuplicar su población para 2031

Hace 18 minutos
La Selección argentina fue la más atacada en redes sociales durante el Mundial 2026.

Según un informe de la FIFA, la Selección fue la más atacada con mensajes de odio en las redes sociales

Hace 20 minutos
Qué pasa antes de la faena: las vigilias que buscan mostrar lo que el consumidor no ve.

Qué pasa antes de la faena: las vigilias que buscan mostrar lo que el consumidor no ve

Hace 42 minutos
Ivana Icardi sin filtro contra Wanda Nara

Ivana Icardi festejó el divorcio de Mauro y Wanda Nara, destrozó a su excuñada y elogió a la China Suárez: "El bicho..."

Hace 56 minutos
Israel emitió un fuerte rechazo a la ganadora del Nobel de la Paz 2026 y a quienes la distinguieron.

"Legitima el odio y los prejuicios": la respuesta de Israel tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay

Hace 1 hora