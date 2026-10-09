Nueva estrategia del Gobierno: convocará a una megasesión en Diputados para evitar que caiga el DNU 70/23

Desde el bloque oficialista solicitarán la apertura del recinto para el 21 de octubre. La agenda de temas incluiría la derogación del artículo 152 sobre la Ley de Tierras, junto a proyectos vinculados a discapacidad, morosidad y la cuestión Malvinas. De esta manera, quieren desactivar el llamado opositor del jueves 15, con la marcha frente al Congreso.

El bloque de La Libertad Avanza convocará a una megasesión en Diputados para el 21 de octubre, en la que cederá sobre la Ley de Tierras y tratará el límite del 15% a la tenencia extranjera y proyectos sobre discapacidad, morosidad y Malvinas, para restarle apoyo a la oposición, que buscaba debatir el DNU 70/23 una semana antes, el jueves 15, día que también está programada la 5.ª Marcha Federal Universitaria.

El cambio de estrategia llega después de que la Corte Suprema suspendiera los efectos del artículo 154 del decreto , medida que volvió a dejar vigentes los topes de la Ley de Tierras. El oficialismo busca así atender el reclamo de sus aliados, sin respaldar la derogación completa del megadecreto.

Antes de la sesión, el miércoles 14 de octubre, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General tratarán la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que ya obtuvo media sanción en el Senado y a la que el oficialismo pretende incorporar un capítulo para reinstalar las restricciones a la extranjerización de tierras.

La maniobra intenta dar una alternativa al PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales, que rechazan la compra de tierras sin límites, pero tampoco acompañan una derogación integral del DNU. Con esto, el oficialismo intenta debilitar la sesión opositora del 15 de octubre, prevista junto a una movilización frente al Congreso.

El nuevo proyecto sobre discapacidad mantendrá, según el texto acordado con los bloques aliados, la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, además de compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuando la remuneración no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Las movilizaciones contra la derogación de la Ley de Tierras fueron de gran importancia para lograr las limitaciones a la extranjerización.

La modificación representa un giro frente al capítulo del Presupuesto 2027, que el oficialismo se comprometió a retirar, y busca restarle respaldo al pedido opositor de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de diciembre. Ahora, los libertarios intentan cerrar un texto con los aliados.

La pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, son algunas de las propuestas del oficialismo para la sesión del 21 de octubre en torno a Discapacidad. Web

El proyecto sobre endeudamiento familiar, por su parte, apunta a ampliar la educación financiera, exigir más claridad sobre las tasas y los costos de los créditos y prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento, sin fijar topes a los intereses ni contemplar descuentos de capital o intereses ni costos para el Estado.

Para los créditos digitales, el texto exige una doble validación de identidad y aceptación, prohíbe que el silencio o las opciones preseleccionadas funcionen como consentimiento y obliga a entregar las condiciones contractuales de inmediato. En cambio, sectores opositores impulsan una emergencia de 180 días y refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas.

Malvinas: las sanciones que propone el proyecto oficialista

El temario también podría incluir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos, insulares y la Plataforma Continental Argentina, con multas, suspensión de permisos e inhabilitaciones para empresas y otros actores involucrados.

En torno a las Islas Malvinas el oficialismo quiere avanzar con la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un sistema permanente, con el Presidente y funcionarios de las áreas diplomática, económica, militar y de inteligencia. Redes sociales

"La sesión más larga de la historia. 22 horas mínimo", resumió un referente de La Libertad Avanza al describir la extensión prevista, según supo C5N. Entre los reparos opositores figura la creación del Consejo de Seguridad Nacional, órgano rector de un sistema permanente, con el Presidente y funcionarios de las áreas diplomática, económica, militar y de inteligencia.