Financial Times advierte que Javier Milei está "al borde del fracaso"

El prestigioso periódico británico consideró "improbable que el plan de desinflación" del Gobierno funcione porque "Argentina carece del compromiso nacional, los recursos ni la credibilidad para llevarlo a cabo".

Por
El prestigioso periódico británico Financial Times, especializado en noticias internacionales de negocios y economía, advirtió este martes que el presidente Javier Milei "se encuentra al borde del fracaso" y consideró "improbable que el plan de desinflación" del Gobierno "funcione".

En una columna de opinión firmada por Martin Wolf, principal comentarista económico del Financial Times, el periodista británico señaló: "El presidente Javier Milei no es el primer líder que intenta sacar a Argentina de su prolongado declive económico. Es más, al igual que sus muchos predecesores en este cargo, ahora se encuentra al borde del fracaso".

"Es improbable que el plan de desinflación de Milei, basado en el tipo de cambio, funcione. Este tipo de planes rara vez lo hacen. Argentina carece del compromiso nacional, los recursos ni la credibilidad para llevarlo a cabo. Podría tener éxito si Donald Trump se comprometiera indefinidamente a hacer 'lo que fuera necesario'. Pero seguramente no lo hará", añadió Wolf en su columna.

En otra nota titulada "La apuesta argentina de Trump beneficia a casi nadie", el Financial Times calificó el salvataje del gobierno de Trump a la Argentina como "un mal uso del dinero para casi todos los involucrados".

El periódico británico consideró que "intercambiar dólares estables por pesos volátiles y sobrevaluados no es un buen negocio" y remarcó que "el apoyo de Estados Unidos está más motivado por razones políticas que por un compromiso económico de largo plazo".

Polémica declaración de Donald Trump: "Argentina está peleando por su vida"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este domingo al reconocer que Argentina atraviesa “una crisis muy grave” y que su pueblo “pelea por sobrevivir”. Lo hizo a bordo del avión oficial que lo trasladaba de Florida a Washington, durante una conversación con periodistas del pool presidencial.

“Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir”, dijo Trump, visiblemente molesto ante una pregunta sobre los productores rurales estadounidenses que creen que el nuevo acuerdo comercial con Buenos Aires favorece más a la Argentina que a Estados Unidos.

“Argentina está peleando por su vida, está peleando por sobrevivir, usted señorita no entiende nada de eso. No se está beneficiando en nada. Están peleando por sobrevivir, ¿entendés lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, peleando tan duro para sobrevivir”, insistió el mandatario.

Javier Milei - Donald Trump

Luego, ya más calmo, amplió su defensa del presidente argentino: “Y si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me cae bien el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede. Así que no lo presentes como que se están beneficiando, se están muriendo”, señaló, según reprodujo la cadena Fox News.

Trump adelantó además que uno de los puntos del acuerdo bilateral que negocian ambos gobiernos podría incluir la compra de carne vacuna argentina. “Podríamos comprar un poco de carne de Argentina y eso bajaría los precios de la carne acá. Todos los alimentos están bajando de precio, menos la carne”, explicó.

