El biógrafo de Javier Milei puso en duda la denuncia y la condena contra el exmarido de Julieta Prandi

Nicolás Márquez cuestionó la decisión del TOC N°2 de Zárate-Campana sobre el empresario Claudio Contardi de 19 años de prisión por abuso sexual a la conductora.

El amigo de Milei hizo un repudiable análisis de la condena al exmarido de la conductora.

El biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, cuestionó la condena del exmarido de la actriz Julieta Prandi, Claudio Contardi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana se conoció este miércoles, y enseguida dispuso la detención del empresario gastronómico por encontrarlo penalmente responsable del delito contra Julieta Prandi. Ante el aluvión de críticas, el escritor borró el comentario.

“Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los ‘mediáticos’, pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quién ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas. Pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con (Guillermo) Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido ‘secuestrada’ y abusada sexualmente durante años por su propio marido”, publicó en redes sociales.

“Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo, se separa en el acto y hace la denuncia pertinente”. En la argumentación se preguntó: "¿Cómo hizo para vivir por años bajo ‘secuestro’ sin escaparse? ¿Cómo se prueba que fue ‘abusada’ si no es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega, que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?“, completó.

Pasando por alto el fallo de la justicia continuó y aseguró que le llevan a "sospechar mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentadas en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada”.

Después agregó: “Ni uno solo fue ‘testigo’ presencial del ‘secuestro’, ni mucho menos de los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa”, y remarcó: “Conclusión: no me cierra nada”.

Al ser apuntado por el tenor de sus palabras y la falta de respeto a la víctima de violencia de género, dejó una última opinión en la red social X donde trató de "imbéciles" a quienes opinan sobre el caso supuestamente "sin saber de derecho".

