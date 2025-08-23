Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente gracias a su impresionante catálogo. Entre sus títulos, hay una película de culto argentina que destaca por su atmósfera perturbadora y su ambientación oscura.

Se trata de El Aura, un filme estrenado en 2005 que, a 20 años de su estreno, sigue dando de qué hablar. Dirigida por Fabián Bielinsky -fue la última, antes de que falleciera un año después-, cuenta con el papel protagónico de Ricardo Darín, en uno de los roles más enigmáticos dentro de la carrera del actor.

Esta película explora la fragilidad humana y los límites del control en un tono abstracto y sombrío. Además, fue filmada en los bosques de la Patagonia, entorno que permitió crear ese clima de misterio y desolación que se puede apreciar en el largometraje.

Netflix: sinopsis de El Aura Esteban Espinoza es un taxidermista solitario que arrastra una vida rutinaria y aislada. Padece epilepsia y, antes de cada ataque, experimenta una sensación conocida como "el aura". Esa extraña antesala de la pérdida de conciencia se convierte en metáfora de lo inevitable.

el aura Todo cambia cuando, durante un viaje a la Patagonia, presencia un crimen y termina involucrado en un plan delictivo que parece hecho para él: un hombre obsesionado con imaginar el crimen perfecto.

Tráiler de El Aura Embed - El aura - trailer Reparto de El Aura Ricardo Darín

Dolores Fonzi

Pablo Cedron

Nahuel Pérez Biscayart

Jorge D'Elia

Alejandro Awada

Rafa Castejón

Manuel Rodal

Walter Reyno

Alejandro Gancé