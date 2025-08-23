Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente gracias a su impresionante catálogo. Entre sus títulos, hay una película de culto argentina que destaca por su atmósfera perturbadora y su ambientación oscura.
Se trata de El Aura, un filme estrenado en 2005 que, a 20 años de su estreno, sigue dando de qué hablar. Dirigida por Fabián Bielinsky -fue la última, antes de que falleciera un año después-, cuenta con el papel protagónico de Ricardo Darín, en uno de los roles más enigmáticos dentro de la carrera del actor.
Esta película explora la fragilidad humana y los límites del control en un tono abstracto y sombrío. Además, fue filmada en los bosques de la Patagonia, entorno que permitió crear ese clima de misterio y desolación que se puede apreciar en el largometraje.
Netflix: sinopsis de El Aura
Esteban Espinoza es un taxidermista solitario que arrastra una vida rutinaria y aislada. Padece epilepsia y, antes de cada ataque, experimenta una sensación conocida como "el aura". Esa extraña antesala de la pérdida de conciencia se convierte en metáfora de lo inevitable.
Todo cambia cuando, durante un viaje a la Patagonia, presencia un crimen y termina involucrado en un plan delictivo que parece hecho para él: un hombre obsesionado con imaginar el crimen perfecto.
Tráiler de El Aura
Reparto de El Aura
- Ricardo Darín
- Dolores Fonzi
- Pablo Cedron
- Nahuel Pérez Biscayart
- Jorge D'Elia
- Alejandro Awada
- Rafa Castejón
- Manuel Rodal
- Walter Reyno
- Alejandro Gancé