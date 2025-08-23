23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por el escándalo de las coimas, advierten que creció la imagen negativa de Javier Milei

Un estudio privado reveló que alcanzó el 59%, tras subir siete puntos un día después que salieran a la luz los audios que revelan un presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos.

Por
Crece la imagen negativa de Javier Milei. 

Crece la imagen negativa de Javier Milei. 

Te puede interesar:

Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

Se trata de un estudio realizado por la consultora Ad Hoc que lleva adelante un análisis de la conversación digital sobre la figura del jefe de Estado en relación a los temas de coyuntura sociales y políticos.

Gy-MTYIXsAAfkHn

"En 72 horas el caso Spagnuolo generó un volumen superior a las repercusiones del discurso en Davos de este año. ¿El tema cae como el caso Davos o se sostiene como el caso $LIBRA?", se preguntan desde la consultora, al detallar que los audios revelados y asociados a la figura del ex titular del ANDIS generaron “243 mil menciones en las últimas 72 hs” e “impactan en la imagen digital del Presidente”.

Gy-WswUW0AEgOum

“La negatividad en la imagen digital sobre el presidente fue 7 puntos superior el día 21 de agosto al promedio mensual de este mes”, precisa el análisis difundido y menciona que “‘Karina’ y ‘Spagnuolo’ fueron los dos términos más relacionados a ‘Milei’ ayer y están en el top 5 semanal”.

Gy-JJkIWsAA6glu

Javier Milei no habló de las coimas y se escudó en un acto de la Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente Javier Milei brindó un discurso económico muy técnico en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), no hizo mención al escándalo por la difusión de los audios por presuntas coimas que involucran a funcionarios del Gobierno en la compra por medicamentos, justificó la política monetaria del Gobierno y se metió de lleno en la campaña electoral: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte", expresó.

En un auditorio a oscuras, el Presidente estuvo acompañado por la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni y decidió hablar en un idioma técnico para explicar la volatilidad de tasas y el apretón monetario llevada a cabo por la cartera económica en las últimas semanas.

"En el escenario alternativo, las tasas de interés se van a ir a la estratósfera. También van a romper el equilibrio monetario, van a romper la tasa de cambio y la inflación. Si hacemos eso, vamos a traer a los kukas de vuelta. Si algo tenemos en claro es que kirchnerismo nunca más", sostuvo Milei. Además, agregó: "Para los kukas, la elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas"

Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

Se adjudicará espectro exclusivo a redes 4G y 5G.

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo a redes privadas 4G/5G para industrias

play

Reuniones reservadas y hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

El Presidente basó su discurso en una clase de economía en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Milei no habló de las coimas y se escudó: "Frente a un año electoral, los inversores no quieren invertir hasta que se despeje el horizonte"

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 13 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 50 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 57 minutos
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 1 hora
El reciclaje de objetos cotidianos

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Hace 1 hora