Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

En medio de la causa que involucra a funcionarios del Gobierno y terminó con el desplazamiento del extitular del ANDIS, se conocieron nuevas escuchas que involucran a la secretaria de Presidencia.

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.

Crece el escándalo en la causa de las coimas que involucra a funcionarios del Gobierno y terminó con el desplazamiento del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo: se revelaron nuevos audios, donde el exfuncionario apunta contra la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

En el programa Argenzuela, con la conducción de Diego Brancatelli, se conocieron nuevas escuchas en el marco de la causa que investiga un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra por medicamentos, donde Spagnuolo critica a la hermana del presidente Javier Milei: "El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele. Estamos de acuerdo que si llega a tener que salir algún día... ¿estamos de acuerdo?".

Además, el exfuncionario, sobre quien aún no pesa una orden de detención, aseguró: "Yo no lo entiendo. Yo realmente no lo entiendo. Aparte no es que dijeron 'bueno muchachos, vía libre, arranquen'. ¡No! Todo para ellos". En ese mismo sentido, agregó: "¿Qué conocimiento tiene Karina para manejar todo esto que está manejando?".

La causa

La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios.

Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo también menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones.

