Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero" La diputada, que formó parte hasta hace poco del bloque libertario, apuntó contra la hermana del presidente Javier Milei por la denuncia de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.







Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica. Redes Sociales

La diputada Lourdes Arrieta salió al cruce de las denuncias por presuntas coimas que implican a la hermana del presidente Javier Milei, Karina. “A Karina la superó la ambición al dinero", aseguró.

La legisladora, que se fue de la bancada de LLA para formar parte del flamante bloque Coherencia, subrayó sobre la secretaria de la Presidencia: "Está involucrada en el tema de las coimas, de las cripto, de los contratos de los Menem. Algo está pasando con PAMI también. Tampoco sabemos qué hay detrás de ANSES”, subrayó.

En declaraciones a lprograma Conflicto de Intereses, que condude Ariel Sak, en Radio 10, la política detalló que "no podemos ser cómplices de la corrupción". En este sentido, sugirió que Milei podría haber recibido dinero en el Chaco, durante la inauguración del templo evangélico Portal del Cielo perteneciente a la Iglesia Cristiana Internacional.

Embed “No sabemos si el Presidente recibió dinero cuando fue a la iglesia evangélica en Chaco. Si hubo una ‘ofrenda de amor’ al presidente y si lo habrá recibido Karina. No lo sabemos”, deslizó Arrieta.