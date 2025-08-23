IR A
Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

La productora agradeció los saludos a menos de un mes de la pérdida de su nieta, Mila Yankelevich. "Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz".

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

La productora Cris Morena cumple años este 23 de agosto, y no será una fecha más. Hace casi un mes sufrió la pérdida de su nieta, Mila Yankelecivh, hija de su hijo Tomás, quien falleció en un accidente náutico.

La mediática recibió el saludo y el apoyo del mundo del espectáculo en un día difícil para una mujer que ya perdió a su hija, la actriz Romina Yan, hija de Gustavo Yankelevich, en 2010.

Desde la cuenta de Instagram de Erreway, publicaron una foto con los adolescentes Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas que integraron la banda surgida de Rebelde Way: “¡Feliz cumpleaños! Guerrera de la luz, por sobre todas las cosas, que no te falte amor”, publicaron.

Otros reconocidos actores que trabajaron con la compositora de Chiquititas, Verano del 98, Rebelde Way, Rincón de luz, Floricienta y Margarita, también la saludaron. Esta última escribió: "¡Feliz cumple Cris! Gracias por tantos años de magia y amor”. Y la propia Cris respondió: “Los amo siempre. Gracias por hacerme tan feliz”.

