Impactante accidente en MotoGP: se cayó y la moto salió despedida contra un camarógrafo

El piloto español Pedro Acosta se salió de control en el circuito Balaton Park y su motocicleta salió despedida hacia el sector de un camarógrafo, que reaccionó rápido y se salvó de milagro.

La moto del español Pedro Acosta ya salió volando.

Un verdadero milagro sucedió en el Gran Premio de Hungría del MotoGP durante la clasificación a la carrera Sprint de este sábado. Un accidente, protagonizado por el piloto español Pedro Acosta, puso en peligro a un camarógrafo de la transmisión oficial que reaccionó rápido y evitó una tragedia.

Valentín Perrone compite para el equipo Red Bull KTM Tech3.
El hecho sucedió en la curva 8 del circuito Balaton Park a falta de 12 minutos para el cierre de la Q2 previa a la carrera Sprint ganada por el multicampeón Marc Márquez. El piloto de Red Bull KTM Factory Racing buscaba su mejor vuelta cuando su moto derrapó por la leca, tomó una altura insólita y se fue contra un andamio donde se ubicaba uno de los camarógrafos de la transmisión oficial, que tuvo una milagrosa reacción para evitar que lo impactara.

“¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”, escribió la cuenta oficial de MotoGP en X . El piloto español de 21 años, que corre en la máxima categoría desde 2024, también salió ileso del incidente, pero sufrió con la unidad, ya que terminó la Sprint en la 17ª colocación.

La carrera principal del MotoGP en Hungría se correrá este domingo a las 9:00 de Argentina y se podrá ver por Disney Plus e ESPN2.

Mirá el increíble accidente de Pedro Acosta en el MotoGP

