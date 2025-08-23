23 de agosto de 2025 Inicio
Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

La guionista de Viudas Negras apuntó contra los hermanos Milei y los exfuncionarios del Gobierno implicados en la denuncia por presunta corrupción en contratos con laboratorios.

Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.
Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Entre los apuntados está la secretaria de la Presidencia, acusada de recibir sobornos de los laboratorios, junto al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exabogado del mandatario, Diego Spagnuolo, y abogado del mandatario, y la droguería Suizo Argentina, entre otros.

Quizás no le pegamos en la marca de las zapatillas pero sí en que siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado”, dijo la mediática en alusión a la detención de Spagnuolo en una barrio privado.

Su respuesta comenzó con el posteo de una usuaria de la red X de la periodista Gabriela Pepe sobre Milei: " Chicos, en 2023 Pallarols denunció que Karina le quiso cobrar 2 mil dólares para reunirse con el Presidente. Pallarols, el orfebre que hizo todos los bastones presidenciales. Desde entonces hubo un montón de testimonios similares y mucha gente fingiendo demencia", decía el mensaje.

Pichot subió la apuesta y se preguntó: "¿De verdad todavía no habló nadie del gobierno?”, sobre el escándalo que da por tierra con el discurso que de La Libertad Avanza llegó al poder, "contra la casta".

Según los audios, había un retorno del 8% en la compra de medicamentos en laboratorios importantes: un 3% se destinaba a Karina Milei, un 1% a Spagnuolo y otro 1% a costos operativos. Entre otras consecuencas hubo varios detenidos, exfunciorios y empresarios, una investigación por el delito de cohecho y pedidos de informes en la Cámara legislativa.

