21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

El jefe de Gabinete se refirió a los audios que revelan un presunto entramado de corrupción que involucran al extitular del ANDIS y funcionarios del Gobierno. Aunque aseguró creer en la inocencia de Karina Milei y Lule Menem, entiende que son temas que "deberá investigar la Justicia".

Por

Guillermo Francos habló sobre el escándalo por coimas en el Gobierno.  

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al nuevo escándalo que salpica al Gobiernopor los audios que revelan un presunto entramado de corrupción y coimas en la compra de medicamentos que involucra a Javier Milei, su hermana Karina, Eduardo "Lule" Menem y terminó con la salida del titular del ANDIS, Diego Spagnuolo. "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario", aseguró.

Te puede interesar:

Paulón, contra Javier Milei y Karina: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos"

El hombre clave en las negociaciones políticas de la administración libertaria, detalló que el desplazamiento de Spagnuolo "fue una decisión del Presidente que tomó ayer" y lo hizo "en virtud de lo que había trascendido públicamente y la investigación judicial sobre el tema".

"Hay un juez que está llevando adelante la investigación. Lo citará a Spagnuolo a ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios, que yo no sé la verdad de donde salen. Yo no puedo dar veracidad o no, es algo que tiene que investigar la Justicia", explicó Francos.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo fue desplazado de ANDIS.

Diego Spagnuolo fue desplazado de ANDIS.

El material revelado en Argenzuela por C5N involucra de manera directa a la secretaria general de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem y el ahora ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad. En la causa se mencionan los delitos de cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita en relación a la compra de medicamentos a laboratorios.

Para Francos, todos estos hechos "son temas que tienen que investigar la justicia". "Creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem, pero son temas que tiene que investigar", remarcó.

Coimas en el Gobierno: qué dice la denuncia presentada en la Justicia

Según los audios revelados, Javier y Karina Milei aparecen señalados como beneficiarios directos del retorno de fondos desviados, Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto y la droguería Suizo Argentina como el canal para cobrar y distribuir las coimas.

La denuncia marca que la droguería articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos. El porcentaje de los retornos ascendería al 3% y representaría alrededor de u$s800.000 por mes.

Señala además que "la participación de ANDIS agrava la situación por tratarse de la columna vertebral de la política de discapacidad en nuestro país" y es "la responsable de asegurar prestaciones básicas, terapia, insumos y apoyos para personas que dependen del Estado para vivir con dignidad", en momentos en que en el Congreso se intenta revertir el veto presidencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En ese sentido, agrega que "el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad. Cada peso derivado a coimas significa la pérdida de tratamientos de rehabilitación, prótesis, sillas de ruedas o medicamentos imprescindibles para miles de familias".

En la presentación se indica que el esquema "demuestra cómo la salud pública fue convertida en una moneda de cambio. Las decisiones sobre qué medicamentos comprar y a qué empresas adjudicar dependían de pagos ilegales antes que de criterios médicos o de necesidad social".

"Nos encontramos frente a una maniobra fraudulenta de cobro y pagos de coimas de una enorme magnitud, que involucra a la familia presidencial, a altos funcionarios del gobierno y a una de las droguerías más poderosas del país", concluye.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Los audios del escándalo por coimas que involucra a Javier Milei y su hermana Karina

pamela david se disculpo con karina milei tras el escandalo por un rolex: me equivoque

Pamela David se disculpó con Karina Milei tras el escándalo por un Rolex: "Me equivoqué"

Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Karina Milei digita la estrategia electoral de LLA y le pone límites a Macri.

Alianza PRO-LLA: Karina Milei vetó a una candidata de Macri en CABA

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

play

El Gobierno anunció que Alejandro Vilches será el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad

Rating Cero

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix.
play

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: qué película sigue escalando en las tendencias

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.
play

La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

Moda: en Netflix: ¿Cuál es la película del momento?.
play

El nuevo romance de Netflix vuelve a poner en escena los estereotipos sobre la moda y los cuerpos: cuál es la película del momento

Tras un historial de idas y vueltas, todo indica que Rafaella Santos, hermana de Neymar, y el futbolista Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, se encuentran listos para dar un paso decisivo en su relación

¿Se casan? La hermana de Neymar tendría planes de boda con un famoso jugador de Brasil

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

últimas noticias

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Hace 15 minutos
Laura Lavega.

Lavega: "No se puede retroceder en lo que costó tantos años de lucha"

Hace 16 minutos
En junio, las ventas en supermercados crecieron sólo un 0,8% interanual.

En junio, las ventas en supermercados crecieron apenas un 0,8% interanual

Hace 26 minutos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

Hace 33 minutos
play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Hace 57 minutos