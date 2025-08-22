22 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo de las coimas: la Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

El juez federal Sebastián Casanello restringió la salida del país al desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo y a los directivos del laboratorio Suizo Argentina.

Por
Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió este viernes la salida del país a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a los directivos del laboratorio Suizo Argentina, en la causa en la que se investiga una trama de corrupción, destapada por la difusión de audios en los que se mencionaba un presunto mecanismo de pago de coimas y cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, que involucra a distintos funcionarios del Gobierno, incluida la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Te puede interesar:

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

El juez federal Sebastián Casanello firmó la medida que involucra, además del exfuncionario, a otros de los involucrados que fueron allanados durante la mañana, como los propietario de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

La orden fue impartida tras los allanamientos realizados en la causa en la que se incautaron órdenes de pago multimillonarias a la droguería, los teléfonos de Spagnuolo y de los directivos del laboratorio y u$s266.000 en un automóvil de Emmanuel Kovalivker, uno de los involucrados.

Allanamientos por coimas en la ANDIS: secuestraron celulares de Spagnuolo y una máquina de contar billetes

En el marco de 15 requisas que se realizaron desde la madrugada, la Justicia logró localizar este mediodía al desplazado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el country Altos de Campo Grande en el partido de Pilar.

No hubo pedido de detención contra Spagnuolo por parte del fiscal Franco Picardi que tiene delegada la causa. “Fuimos por la prueba, para resguardarla”, informaron fuentes judiciales a Ámbito.

La Justicia secuestró dos teléfonos celulares, de los cuales uno lo llevaba consigo y otro que estaba en un automóvil, una máquina de contar billetes y documentación que le fue solicitada al ex titular de ANDIS. También billetes de baja denominación.

Uno de los procedimientos fue realizado en una dependencia de la Agencia de Discapacidad en la calle Ramsay 2250. Allí se encontró algo relevante para los investigadores, “una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146”.

Durante uno de los allanamientos que se realizó en Nordelta, Emmanuel Kovalivker intentó abandonar su domicilio, siendo interceptado por personal policial en un automóvil.

En el vehículo se hallaron u$s266 mil y $7 millones en efectivo, además de anotaciones que fueron secuestrados en el procedimiento y el pasaporte del imputado.

La causa

La investigación se inició a partir de una denuncia tras la difusión de audios en los que se habla de retornos, coimas solicitadas a laboratorios de medicamentos que proveen a Andis y que iban a parar a manos de funcionarios.

Se denunció a una de las droguerías y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama de corrupción. En los audios, Spagnuolo también menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

La denuncia la realizó el abogado Gregorio Dalbón y la lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se adjudicará espectro exclusivo a redes 4G y 5G.

El Gobierno adjudicará espectro exclusivo a redes privadas 4G/5G para industrias

play

Reuniones reservadas y hermetismo en Casa Rosada en medio del escándalo de las coimas

Javier Milei vuelve a la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Milei cierra una semana agitada con un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario

Javier Milei criticó la decisión de los senadores: Escupen en la cara de los argentinos.

Milei criticó la decisión de los senadores: "Escupen en la cara de los argentinos"

play

José Mayans, tras el rechazo del Senado a varios proyectos del Gobierno: "Milei no cree en la división de poderes"

El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: Lo están llevando al abismo.

El duro mensaje de Marcela Pagano a Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo"

Rating Cero

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Esta serie es perfecta para ver de un tirón.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es muy entretenida: te va a encantar

Con escenas de alto voltaje, esta serie de Netflix sigue estando entre las más vistas desde hace años.
play

Está en Netflix, es muy picante y es una serie que tenés que ver en pareja

Las Películas imperdibles de Netflix
play

Esta secuela de amigos y descontrol llegó a Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

La forma en que se entienden les permitió transformar la convivencia y el trabajo en un espacio de disfrute compartido.

Un famoso jugador español reveló algo clave con su pareja para mantener la relación y sorprendió a todos

Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos.

Quién es Sachia Vieckery, la tenista que ganó millones vendiendo contenido para adultos y cobra mil dólares por sus citas

últimas noticias

play
Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Hace 11 minutos
Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

Hace 54 minutos
Suárez desmintió a Nara sobre los dichos de su exesposo sobre su futura paternidad.

La China Suárez cruzó a Wanda Nara por la supuesto embarazo con Mauro Icardi

Hace 1 hora
play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

Hace 1 hora
Un viejo calendario se puede transformar en material decorativo para el hogar.

Si tenés un almanaque viejo, no lo tires: así lo podés reutilizar

Hace 2 horas