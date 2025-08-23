IR A
IR A

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

La periodista volvió a trabajar en su canal de YouTube y detalló las consecuencias del siniestro que la dejó internada dos meses.

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

Redes Sociales

La periodista Maria Julia Oliván volvió a su programa de strem y mostró las secuelas de su accidente doméstico con una estufa. "Este es el que menos pude zafar".

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.
Te puede interesar:

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

La conductora agradeció el acompañamiento de sus amigos y familia en estos dos meses de internación, y mostró su mano derecha y el dedo meñique, uno de los más comprometidos.

Habló sobre el equipo de calefacción a bioetanol que ella fue a recargar y le causó quemaduras de segundo grado cuando el bidón explotó sobre su pierna .“Esa es la estufa, la vamos a sacar a la miércoles”.

En su canal de YouTube, Borderperiodismo, Oliván contó que atravesó 30 operaciones y que cambió a partir del incidente: “Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos. Así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista actuará durante la primera transmisión en vivo exclusiva de la NFL en YouTube

Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil: "No se trata sólo de un partido"

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

play
Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Hace 38 minutos
Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Hace 46 minutos
Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Hace 1 hora
play
Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino.

Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito

Hace 1 hora
Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

Hace 1 hora