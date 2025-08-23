María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..." La periodista volvió a trabajar en su canal de YouTube y detalló las consecuencias del siniestro que la dejó internada dos meses.







Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación. Redes Sociales

La periodista Maria Julia Oliván volvió a su programa de strem y mostró las secuelas de su accidente doméstico con una estufa. "Este es el que menos pude zafar".

La conductora agradeció el acompañamiento de sus amigos y familia en estos dos meses de internación, y mostró su mano derecha y el dedo meñique, uno de los más comprometidos.

Habló sobre el equipo de calefacción a bioetanol que ella fue a recargar y le causó quemaduras de segundo grado cuando el bidón explotó sobre su pierna .“Esa es la estufa, la vamos a sacar a la miércoles”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BorderPeriodismo (@borderperiodismo) En su canal de YouTube, Borderperiodismo, Oliván contó que atravesó 30 operaciones y que cambió a partir del incidente: “Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos. Así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo”.