Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

El mundo del espectáculo internacional volvió a sacudirse en las últimas horas con una noticia que pocos esperaban. Una de las parejas más queridas de la música decidió ponerle punto final a su relación después de cuatro años juntos, sorprendiendo tanto a sus fanáticos como a colegas de la industria.
Durante este tiempo, se habían mostrado inseparables en eventos, giras y hasta en proyectos artísticos en conjunto, lo que generó la imagen de una unión sólida y estable. Sin embargo, detrás de escena las cosas no eran tan perfectas como parecían y finalmente Tuli Acota y Lit Killah optaron por seguir caminos separados.
Por qué se habrían separado Tuli Acota y Lit Killah
La noticia que sorprendió al mundo de la música fue revelada en Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre anticipó enigmáticamente que Tuli Acosta y Lit Killah decidieron poner fin a su relación.
La panelista sostuvo: “Separación impensada, es una primicia que van a levantar todos. Son muy jóvenes y llevaban varios años conviviendo”.
En cuanto a los motivos de la ruptura, Majo Martino señaló que “él está muy dolido, creo que ella se mandó alguna y le encontró algo”. En la misma línea, Yanina deslizó: “Me parece que ella se mandó el moco”, sugiriendo que habría un trasfondo de infidelidad o conflicto de confianza detrás de la separación.