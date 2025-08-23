IR A
Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

La ruptura dejó un sinfín de reacciones en redes sociales, donde los seguidores no tardaron en expresar su tristeza y sorpresa.

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

El mundo del espectáculo internacional volvió a sacudirse en las últimas horas con una noticia que pocos esperaban. Una de las parejas más queridas de la música decidió ponerle punto final a su relación después de cuatro años juntos, sorprendiendo tanto a sus fanáticos como a colegas de la industria.

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 
Durante este tiempo, se habían mostrado inseparables en eventos, giras y hasta en proyectos artísticos en conjunto, lo que generó la imagen de una unión sólida y estable. Sin embargo, detrás de escena las cosas no eran tan perfectas como parecían y finalmente Tuli Acota y Lit Killah optaron por seguir caminos separados.

Por qué se habrían separado Tuli Acota y Lit Killah

Lit Killah Tuli Acosta

La noticia que sorprendió al mundo de la música fue revelada en Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre anticipó enigmáticamente que Tuli Acosta y Lit Killah decidieron poner fin a su relación.

La panelista sostuvo: “Separación impensada, es una primicia que van a levantar todos. Son muy jóvenes y llevaban varios años conviviendo”.

En cuanto a los motivos de la ruptura, Majo Martino señaló que “él está muy dolido, creo que ella se mandó alguna y le encontró algo”. En la misma línea, Yanina deslizó: “Me parece que ella se mandó el moco”, sugiriendo que habría un trasfondo de infidelidad o conflicto de confianza detrás de la separación.

