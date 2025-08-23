Coimas en Discapacidad: Alfredo Menem apuntó contra sus primos Martín y Lule El ministro de Desarrollo de La Rioja reconoció que ambos podrían estar involucrados en el escándalo del cobro de retornos en la ANDIS. "Llegaron a la política para hacer plata, es lo único que les interesa", aseguró. Por







Alfredo Menem es funcionario del gobierno de La Rioja.

El ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, lanzó graves acusaciones contra sus primos, Martín y Eduardo "Lule" Menem, a quienes vinculó con los supuestos actos de corrupción que estallaron en las últimas horas en el corazón del Gobierno.

El funcionario de Ricardo Quintela reconoció que sus primos podrían estar involucrados en los hechos que señalan al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Para nosotros, acá en La Rioja, este tipo de situaciones no es novedad. Este grupo de personajes que están rodeando al Presidente, o a la hermana, representan eso: intereses de pocos. Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", sostuvo Alfredo Menem en declaraciones a Mil Cosas a la Vez (FM 107.3).

Martín Menem Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. "En todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Javier Milei, están metidos esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno. Solamente buscan negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente, y de nuestra provincia", agregó.

Luego, se quejó de que su primo Martín Menem, diputado por La Rioja, haya abandonado sus responsabilidades. "Fue elegido diputado por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo y está haciendo videos desde la comodidad de su despacho y en la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones", remarcó.

Por último, el ministro del gobierno de Quintela advirtió que "la gente se está desencantando de La Libertad Avanza" y subrayó la importancia de que el peronismo tenga "la autocrítica necesaria para poder convencer, persuadir y ser opción este 26 de octubre y obviamente en el 2027".