23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Coimas en Discapacidad: Alfredo Menem apuntó contra sus primos Martín y Lule

El ministro de Desarrollo de La Rioja reconoció que ambos podrían estar involucrados en el escándalo del cobro de retornos en la ANDIS. "Llegaron a la política para hacer plata, es lo único que les interesa", aseguró.

Por
Alfredo Menem es funcionario del gobierno de La Rioja.

Alfredo Menem es funcionario del gobierno de La Rioja.

El ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, lanzó graves acusaciones contra sus primos, Martín y Eduardo "Lule" Menem, a quienes vinculó con los supuestos actos de corrupción que estallaron en las últimas horas en el corazón del Gobierno.

Crece la imagen negativa de Javier Milei. 
Te puede interesar:

Por el escándalo de las coimas, advierten que creció la imagen negativa de Milei

El funcionario de Ricardo Quintela reconoció que sus primos podrían estar involucrados en los hechos que señalan al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Para nosotros, acá en La Rioja, este tipo de situaciones no es novedad. Este grupo de personajes que están rodeando al Presidente, o a la hermana, representan eso: intereses de pocos. Llegaron a la política y a la gestión para hacer plata, para hacer negocios, y es lo único que les interesa", sostuvo Alfredo Menem en declaraciones a Mil Cosas a la Vez (FM 107.3).

Martín Menem
Mart&iacute;n Menem, presidente de la C&aacute;mara de Diputados.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

"En todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Javier Milei, están metidos esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno. Solamente buscan negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente, y de nuestra provincia", agregó.

Luego, se quejó de que su primo Martín Menem, diputado por La Rioja, haya abandonado sus responsabilidades. "Fue elegido diputado por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo y está haciendo videos desde la comodidad de su despacho y en la provincia hay muchísima gente que está esperándolo para que dé explicaciones", remarcó.

Por último, el ministro del gobierno de Quintela advirtió que "la gente se está desencantando de La Libertad Avanza" y subrayó la importancia de que el peronismo tenga "la autocrítica necesaria para poder convencer, persuadir y ser opción este 26 de octubre y obviamente en el 2027".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Investigación por las coimas: allanaron la oficina de un funcionario cercano a Spagnuolo

Marlece Spesso, madre de Ian Moche. 

La mamá de Ian Moche, sobre Spagnuolo: "Cuando desmintió a Ian, empecé a dudar de su integridad"

Diego Spagnulo junto al presidente Javier Milei.

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

play

Escándalo de las coimas: se revelaron audios inéditos de Diego Spagnuolo contra Karina Milei

play

Tras el allanamiento por la causa de las coimas, largas filas en ANDIS para recibir una pensión

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

El Gobierno oficializó la intervención de la Agencia Nacional de la Discapacidad

Rating Cero

¿Cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix?
play

Terror y demonios: cuál es la película con exorcismos y monjas que está como tendencia en Netflix

“Prey for the Devil” (“La luz del diablo”, en español), es una nueva película de terror que se estrenó en Netflix y ya es tendencia.
play

Prey for the Devil es la terrorífica película con exorcismos que es furor en Netflix: cuál es la trama

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram.

Rumor: quién es la gran estrella de Marvel que podría aparecer en Avengers Doomsday

El video de Gimena Accardi y Andrés Gil promocionando la obra.

Publicaron un video de Gimena Accardi y Andrés Gil tras los rumores de romance

El fallecimiento ocurrió durante la grabación de la serie que protagoniza Lily Collins. 

Tragedia en el rodaje de Emily en París: murió el asistente de dirección frente a sus compañeros

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

últimas noticias

Donald Trump durante su visita a la cárcel Alligator Alcatraz.

Prohíben al gobierno de Donald Trump seguir utilizando la cárcel de 'Alligator Alcatraz'

Hace 5 minutos
Comienza US Open, el último GS del año.

US Open 2025: los tenistas argentinos y el gran desafío de llegar a la segunda semana del Grand Slam

Hace 42 minutos
El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Hace 49 minutos
¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?.

¿Cuál es el mejor ritual de dinero para la Luna Nueva en Virgo?

Hace 54 minutos
El reciclaje de objetos cotidianos

Todos lo tienen: cómo podés reciclar este elemento básico para cocinar

Hace 54 minutos