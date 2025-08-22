23 de agosto de 2025 Inicio
Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

La conductora de Inteligencia Artesanal analizó el origen y las consecuencias del caso de corrupción que apunta al propio mandatario y a su hermana, Karina.

La conductora advirtió al Gobierno que el poder real quiere indicarle el rumbo que debe seguir.

La conductora Nancy Pazos se refirió al esándalo de los audios por las coimas en las que están implicados funcionarios del Gobierno, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la propia hermana del presidente Javier Milei, Karina: "Algo está pasando y algo le están diciendo los factores de poder".

En su editorial, la conductora de Inteligencia Artesanal, apuntó a la prensa, a los dueños de los medios, los empresarios y la justicia, que se pusieron en línea con la noticia. "No es la política la que está atrás de esta maniobra. La política va a ser la depositaria de lo que termine sucediendo, de acuerdo a lo que quiera hace Milei (Javier)", analizó.

Agregó: "Milei tiene el futuro en sus manos pero tiene que decidir qué va a hacer.... por otro lado, si los factores reales de poder no hubieran dicho "game over", de esto sólo estaría hablando C5N", aseguró Pazos.

En su análisis de la crisis por los pedidos de retornos de dinero a los laboratorios subrayó que "alguien les bajó el pulgar". Además, detallo que el campo, la sociedad rural y los industriales le habrían dicho al mandatario "hasta acá llegamos, o haces lo que te decimos o te vas. Esto es lo que están diciendo los factores de poder a Milei".

"Pretenden que no se terminen derritiendo sus negocios... como pasó el 2001 con los bancos. No estoy denunciando un golpe de Estado. Si Milei dice 'me voy a ir con las botas puestas' los factores de poder no lo van a acompañar más allá del cementerio", subrayó Pazos.

