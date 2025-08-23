23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina por el Rugby Championship

La Selección argentina de rugby superó al equipo neozelandés por 29-23 en un partidazo en el estadio José Amalfitani por la 2ª fecha del Rugby Championship. Uno de los triunfos más importantes de su historia.

Por
Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Los Pumas hicieron historia! Vencieron por 29-23 a los All Blacks en el estadio José Amalfitani, en Liniers, por la 2ª fecha del Rugby Championship y le ganaron por primera vez en la historia al equipo neozelandés en Argentina. En un partidazo, la Selección nacional de rugby se plantó de igual a igual ante una de las potencias del deporte y aprovechó errores del rival para lograr un triunfo inolvidable.

La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.
Te puede interesar:

Mal debut de Los Pumas en el Rugby Championship: perdieron 24-41 frente a los All Blacks en Córdoba

Con tries de Juan Martín González y Gonzalo García, y la eficacia en los penales de Santiago Carreras, que tuvo una segunda etapa para destacar, el equipo de Felipe Contepomi logró su cuarto triunfo en la historia frente a Nueva Zelanda, la potencia de este deporte. Además, llegó a los 4 puntos en el Rugby Championship, en un torneo que tiene a los All Blacks como líderes, con 6 puntos.

Embed

La atmósfera que se vivió en estadio de Vélez presagiaba una gesta como se dio en el encuentro. Los Pumas salieron a buscar revancha, tras el traspié en Córdoba, y el plan de juego comenzó a funcionar. A puro penal, el local se adelantó de la mano del apertura Tomás Albornoz (fue reemplazado por lesión), y Juan Cruz Mallía. Del otro lado, Beauden Barrett respondía a pura patada y el partido era parejo.

Sin embargo, la jerarquía de la visita dio vuelta el partido en un suspiro, con tries de Billy Proctor y Fletcher Newell. Los Pumas no se quedaron atrás y lograron llegar al ingoal por primera vez, de la mano de Juan Martín González tras someter a los neozelandeses por varios minutos. Aunque tuvo chances, el equipo de Contepomi se fue al descanso 13-13.

los pumas all blacks velez
Los Pumas lograron una victoria hist&oacute;rica ante su gente.

Los Pumas lograron una victoria histórica ante su gente.

El segundo tiempo fue un partido de alto vuelo internacional, entre dos de los mejores equipos de rugby del mundo. El pie de Santiago Carreras, que había reemplazado al tucumano Albornoz, fue clave para comenzar a despegarse en el marcador con dos aciertos a los palos.

Los All Blacks comenzaron, de a poco, a perder el ritmo de juego y se vieron desconcertados ante la concentración del equipo argentino y la eficacia en cada ataque. Gonzalo García fue el encargado del segundo try argentino (su primera anotación en la Selección) tras una potente jugada de Pablo Matera que arrastró rivales en la salida de un scrum.

Embed

A falta de 12 minutos para el cierre y luego de un try de Samisoni Taukei’aho y la posterior conversión de Damian McKenzie, Argentina buscó asegurar el partido y aprovechó la indisciplina del rival que quedó con un hombre menos por la amonestación de Sevu Reece. Tras esa acción, llegaron los últimos tres puntos de Carreras para el 29-20 final de Los Pumas a 6 minutos del cierre.

De esta manera, la Selección Argentina se repuso de la derrota ante el mismo rival hace una semana en Córdoba y el próximo 6 de septiembre, desde la 1.30, buscará estirar la buena racha frente a Australia en Queensland, por la 3ª fecha del Rugby Championship.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los morosos no podrán ingresar a ver el partido del seleccionado nacional de rugby.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios morosos en el partido entre Los Pumas y All Blacks en Vélez

Será el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicará el programa Tribuna Segura.

Pumas-All Blacks: por primera vez se aplicará el derecho de admisión en un evento deportivo ajeno al fútbol

play

Gran gesto de los All Blacks: visitaron a los Espartanos en la Unidad 48 de San Martín

Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.

Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia

Alejandro Coccia, máximo referente de la profesión en la materia.

Los fanáticos del rugby tendrán su programa en C5N: Alejandro Coccia llega con Adentro

Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino.
play

Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito

Rating Cero

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

últimas noticias

play
Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Hace 33 minutos
Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Hace 41 minutos
Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Hace 58 minutos
play
Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino.

Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito

Hace 1 hora
Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

Hace 1 hora