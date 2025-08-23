¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina por el Rugby Championship La Selección argentina de rugby superó al equipo neozelandés por 29-23 en un partidazo en el estadio José Amalfitani por la 2ª fecha del Rugby Championship. Uno de los triunfos más importantes de su historia. Por







Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Los Pumas hicieron historia! Vencieron por 29-23 a los All Blacks en el estadio José Amalfitani, en Liniers, por la 2ª fecha del Rugby Championship y le ganaron por primera vez en la historia al equipo neozelandés en Argentina. En un partidazo, la Selección nacional de rugby se plantó de igual a igual ante una de las potencias del deporte y aprovechó errores del rival para lograr un triunfo inolvidable.

Con tries de Juan Martín González y Gonzalo García, y la eficacia en los penales de Santiago Carreras, que tuvo una segunda etapa para destacar, el equipo de Felipe Contepomi logró su cuarto triunfo en la historia frente a Nueva Zelanda, la potencia de este deporte. Además, llegó a los 4 puntos en el Rugby Championship, en un torneo que tiene a los All Blacks como líderes, con 6 puntos.

Embed ¡Try a pura garra!



Juan Martín González se estiró con lo justo y apoyó la primera conquista del partido para #LosPumas.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/EVcgXob8tT — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 23, 2025 La atmósfera que se vivió en estadio de Vélez presagiaba una gesta como se dio en el encuentro. Los Pumas salieron a buscar revancha, tras el traspié en Córdoba, y el plan de juego comenzó a funcionar. A puro penal, el local se adelantó de la mano del apertura Tomás Albornoz (fue reemplazado por lesión), y Juan Cruz Mallía. Del otro lado, Beauden Barrett respondía a pura patada y el partido era parejo.

Sin embargo, la jerarquía de la visita dio vuelta el partido en un suspiro, con tries de Billy Proctor y Fletcher Newell. Los Pumas no se quedaron atrás y lograron llegar al ingoal por primera vez, de la mano de Juan Martín González tras someter a los neozelandeses por varios minutos. Aunque tuvo chances, el equipo de Contepomi se fue al descanso 13-13.

los pumas all blacks velez Los Pumas lograron una victoria histórica ante su gente. El segundo tiempo fue un partido de alto vuelo internacional, entre dos de los mejores equipos de rugby del mundo. El pie de Santiago Carreras, que había reemplazado al tucumano Albornoz, fue clave para comenzar a despegarse en el marcador con dos aciertos a los palos.

Los All Blacks comenzaron, de a poco, a perder el ritmo de juego y se vieron desconcertados ante la concentración del equipo argentino y la eficacia en cada ataque. Gonzalo García fue el encargado del segundo try argentino (su primera anotación en la Selección) tras una potente jugada de Pablo Matera que arrastró rivales en la salida de un scrum. Embed ¡Patadón de Santi Carreras!



El cordobés ajustó la mira y metió un penal de mitad de cancha.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/eHEGDMrY9l — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 23, 2025 A falta de 12 minutos para el cierre y luego de un try de Samisoni Taukei’aho y la posterior conversión de Damian McKenzie, Argentina buscó asegurar el partido y aprovechó la indisciplina del rival que quedó con un hombre menos por la amonestación de Sevu Reece. Tras esa acción, llegaron los últimos tres puntos de Carreras para el 29-20 final de Los Pumas a 6 minutos del cierre. De esta manera, la Selección Argentina se repuso de la derrota ante el mismo rival hace una semana en Córdoba y el próximo 6 de septiembre, desde la 1.30, buscará estirar la buena racha frente a Australia en Queensland, por la 3ª fecha del Rugby Championship. Embed ¡QUÉ MANERA DE CERRAR TU CARRERA EN #LOSPUMAS, NAHUE!



El pilar madariaguense levantó el trofeo después de que el seleccionado argentino superara a los All Blacks.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/1VhHMcbPTk — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 23, 2025