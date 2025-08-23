IR A
Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

El músico volvió a opinar de sus colegas, en este caso de la banda de rock británica del vocalista Chris Martin.

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

El músico Roberto Pettinato, sigue haciendo declaraciones polémicas, tras opinar contra el flolklore. "Yo antes de tener al de Coldplay prefiero realmente lavarme el cerebro con detergente”.

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.
Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

El exintegrante de Sumo dio su opinión a raíz de un comentario de su hija, Tamara Pettinato, sobre las bandas internacionales que vienen a la Argentina y que no dan notas.

En este contexto, el saxofonista resaltó: "Todos sabemos lo que es Coldplay y lo que representa para el universo. Es parte del virus, les digo una cosa a todos, para que lo levanten. Como dijo un grande: el universo se divide entre el 90% que se cree que es oxígeno pero no, el 90% es estupidez. Esa es mi visión de Coldplay y tengo discos encima”.

Recientemente, Pettinato apuntó al folklore argentino y dijo que le producía una sensación negativa y admitió sentir vergüenza por ello. “A mí me avergüenzan todas las divisiones que tiene el folclore. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”.

