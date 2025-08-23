Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..." El músico volvió a opinar de sus colegas, en este caso de la banda de rock británica del vocalista Chris Martin.







El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio. Redes Sociales

El músico Roberto Pettinato, sigue haciendo declaraciones polémicas, tras opinar contra el flolklore. "Yo antes de tener al de Coldplay prefiero realmente lavarme el cerebro con detergente”.

El exintegrante de Sumo dio su opinión a raíz de un comentario de su hija, Tamara Pettinato, sobre las bandas internacionales que vienen a la Argentina y que no dan notas.

En este contexto, el saxofonista resaltó: "Todos sabemos lo que es Coldplay y lo que representa para el universo. Es parte del virus, les digo una cosa a todos, para que lo levanten. Como dijo un grande: el universo se divide entre el 90% que se cree que es oxígeno pero no, el 90% es estupidez. Esa es mi visión de Coldplay y tengo discos encima”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABITARE (@abitareok) En el programa En una con Pettinato, en Abitare TV, el polémico conductor insistió: “Es horrible, es banal. Es total y absolutamente banal”.