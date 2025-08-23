Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

El músico Roberto Pettinato, sigue haciendo declaraciones polémicas, tras opinar contra el flolklore. "Yo antes de tener al de Coldplay prefiero realmente lavarme el cerebro con detergente”.
El exintegrante de Sumo dio su opinión a raíz de un comentario de su hija, Tamara Pettinato, sobre las bandas internacionales que vienen a la Argentina y que no dan notas.
En este contexto, el saxofonista resaltó: "Todos sabemos lo que es Coldplay y lo que representa para el universo. Es parte del virus, les digo una cosa a todos, para que lo levanten. Como dijo un grande: el universo se divide entre el 90% que se cree que es oxígeno pero no, el 90% es estupidez. Esa es mi visión de Coldplay y tengo discos encima”.
En el programa En una con Pettinato, en Abitare TV, el polémico conductor insistió: “Es horrible, es banal. Es total y absolutamente banal”.
Recientemente, Pettinato apuntó al folklore argentino y dijo que le producía una sensación negativa y admitió sentir vergüenza por ello. “A mí me avergüenzan todas las divisiones que tiene el folclore. Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”.