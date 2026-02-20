20 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de febrero

El oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por la aprobación de la reforma laboral en Diputados y la marcha convocada de la CGT.

El dólar blue cotiza en torno a los $1.400. 

El dólar blue cotiza en torno a los $1.400.  

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada sin actividad por el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral, aprobada en Diputados durante la madrugada. El blue se comercializa en torno a los $1.410.

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.
El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

Por su parte, el mayorista cotiza a $1389 y de este modo, amplia la brecha contra el techo de la banda, que hoy es de $1.594,76, el nivel más alto desde el 23 de julio, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

En el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.408,90 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.449,90 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.453,81 en la plataforma Bitso.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.393,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.446,22 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.409,07.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.401,50.

