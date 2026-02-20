Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de febrero El oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por la aprobación de la reforma laboral en Diputados y la marcha convocada de la CGT. Por + Seguir en







El dólar blue cotiza en torno a los $1.400. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, luego de una jornada sin actividad por el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral, aprobada en Diputados durante la madrugada. El blue se comercializa en torno a los $1.410.

El tipo de cambio ya venía además de una rueda de miércoles sin modificaciones, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval.

Por su parte, el mayorista cotiza a $1389 y de este modo, amplia la brecha contra el techo de la banda, que hoy es de $1.594,76, el nivel más alto desde el 23 de julio, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

En el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.408,90 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.449,90 y el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.453,81 en la plataforma Bitso.

dólar blue billetes divisas dólares El oficial cotiza abajo de los $1.500. Freepik Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.