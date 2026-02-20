Una mediática pareja reveló que tienen un acuerdo para poder desear a otras personas y dejaron a todos en shock: quiénes son El tema volvió a poner en agenda las conversaciones sobre relaciones abiertas, pactos de exclusividad y nuevas configuraciones afectivas. + Seguir en







Inesperado: Esta pareja contó cómo funciona su vínculo tras su separación

Melody Luz habló abiertamente sobre su relación con Alex Caniggia. Reveló que actualmente mantienen un vínculo monogámico.

Reflexionó también sobre la diferencia entre deseo y amor, aclarando que están juntos pero eso no quita la posibilidad de gustar de otras personas.

Esta declaración sucedió luego de descubrir infidelidades durante su embarazo. Consideró una falta de respeto que él hablara con otras mujeres en ese momento.

Admitió que no logró perdonarlo al 100%. Confesó que llegó a cuestionarse decisiones tomadas entonces. A pesar de todo, reafirmó el profundo amor que siente por su hija. Una reconocida pareja del mundo del espectáculo sorprendió al revelar públicamente que mantiene un acuerdo poco convencional dentro de su relación, que les permite expresar deseo hacia otras personas sin que eso implique una ruptura o conflicto. La confesión, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y programas de entretenimiento, abrió un intenso debate sobre los nuevos modelos vinculares y los límites en las relaciones de pareja.

Según trascendió, la transparencia y el diálogo son pilares fundamentales de su vínculo, y que este tipo de acuerdos forman parte de una dinámica consensuada que prioriza la honestidad por sobre los códigos tradicionales. La revelación no solo generó impacto entre sus seguidores, sino que también despertó opiniones divididas en el ámbito mediático, donde se analizan cada vez con mayor frecuencia las distintas formas de concebir el amor y la fidelidad.

Cuál es la famosa pareja que reveló el acuerdo para desear estar con otras personas alex caniggia y melody luz Melody Luz se expresó con total franqueza sobre su relación actual con Alex Caniggia y el acuerdo que mantienen como pareja tras los episodios de infidelidad que ella descubrió mientras estaba embarazada. En una entrevista, aclaró que hoy sostienen un vínculo monogámico, aunque admitió que está reflexionando sobre la diferencia entre el deseo y el amor, y que sentir atracción por otras personas no necesariamente implica una falta de sentimientos.

Sin embargo, recordó con firmeza el momento más doloroso que atravesó durante la gestación, cuando supo que su pareja mantenía conversaciones con otras mujeres mientras ella estaba por dar a luz y él planeaba viajar al exterior por varios meses. Para Melody, esa situación representó una falta de respeto en una etapa que consideraba especialmente sensible y significativa.

Al ser consultada sobre el perdón, fue sincera al reconocer que no logró superarlo por completo. Confesó que vivir el embarazo sabiendo lo que ocurría le generó una herida profunda, al punto de cuestionarse decisiones tomadas en ese contexto. Aunque dejó en claro el amor que siente por su hija, expresó que atravesar un momento tan especial con dolor y desilusión fue una experiencia difícil de recomponer.