"Nadie sobrevive a esto": el último desgarrador mensaje de Eric Dane sobre su enfermedad Semanas antes de su partida, el actor de Grey's Anatomy habló de los desafíos de su último papel donde interpretó a un hombre con ELA y su lucha por la cura de la Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA.







El actor habló de los desafíos de su último papel y la urgencia de encontrar una cura. Redes sociales

Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) habló en su última entrevista sobre el padecimiento que lo llevó a la muerte a los 53 años.

El intérprete habló el 2 de diciembre de 2025, en un panel virtual en el evento Giving Tuesday, en representación de la organización I Am ALS que nuclea a personas que sufren de ELA. "Fue difícil y hubo momentos en los que me resultó muy complicado decir las líneas. Nadie sobrevive a esto. Lo sabemos", fue su mensaje.

Se conmovió al recordar su participación en la serie Brilliant Minds donde interpreta a un bombero que padecía ELA, la misma enfermedad neurodegenerativa grave que le habían diagnosticado a él en abril de ese mismo año.

"Nunca interpreté a un personaje que esté pasando por algo que yo estoy viviendo en tiempo real y también en la vida real. Estoy bastante limitado en lo que puedo hacer físicamente”, dijo Dane.

Embed Prior to his death, Eric Dane sat for an interview with the understanding that it would only be shared with the world after he passed.



In that conversation, he reflected on his battle with ALS, his struggles with addiction, and his marriage to Rebecca Gayheart: “I will never,… pic.twitter.com/hS0QPOV9Tb — Netflix (@netflix) February 20, 2026 El actor de la serie Euphoria se dedicó su último tiempo a concientizar sobre ELA: "Quiero asegurarme de que la gente sepa qué es la ELA y qué podemos hacer para combatirla", mientras se refugió en su familia, sus esposa e hijos, Billie y Georgia. ¿Qué es la ELA? La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras, provocando debilidad muscular, parálisis y afectando el habla, deglución y respiración. Aunque no tiene cura, se trata con fármacos para retrasar la progresión, junto con un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida y el soporte respiratorio/nutricional.