IR A
IR A

"Nadie sobrevive a esto": el último desgarrador mensaje de Eric Dane sobre su enfermedad

Semanas antes de su partida, el actor de Grey's Anatomy habló de los desafíos de su último papel donde interpretó a un hombre con ELA y su lucha por la cura de la Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA.

El actor habló de los desafíos de su último papel y la urgencia de encontrar una cura.

El actor habló de los desafíos de su último papel y la urgencia de encontrar una cura.

Redes sociales

Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) habló en su última entrevista sobre el padecimiento que lo llevó a la muerte a los 53 años.

La bailarina desmintió haber tratado a Moria de mechera.
Te puede interesar:

Cinthia Fernández explotó contra Moria Casán después de que la echara de su programa

El intérprete habló el 2 de diciembre de 2025, en un panel virtual en el evento Giving Tuesday, en representación de la organización I Am ALS que nuclea a personas que sufren de ELA. "Fue difícil y hubo momentos en los que me resultó muy complicado decir las líneas. Nadie sobrevive a esto. Lo sabemos", fue su mensaje.

Se conmovió al recordar su participación en la serie Brilliant Minds donde interpreta a un bombero que padecía ELA, la misma enfermedad neurodegenerativa grave que le habían diagnosticado a él en abril de ese mismo año.

"Nunca interpreté a un personaje que esté pasando por algo que yo estoy viviendo en tiempo real y también en la vida real. Estoy bastante limitado en lo que puedo hacer físicamente”, dijo Dane.

Embed

El actor de la serie Euphoria se dedicó su último tiempo a concientizar sobre ELA: "Quiero asegurarme de que la gente sepa qué es la ELA y qué podemos hacer para combatirla", mientras se refugió en su familia, sus esposa e hijos, Billie y Georgia.

¿Qué es la ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras, provocando debilidad muscular, parálisis y afectando el habla, deglución y respiración. Aunque no tiene cura, se trata con fármacos para retrasar la progresión, junto con un equipo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida y el soporte respiratorio/nutricional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ante su liquidación, Galeno ART despidió a más de 600 trabajadores.
play

El Gobierno le revocó la autorización para operar a Galeno ART: la empresa despidió a más de 600 trabajadores

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La modelo y actriz, de 45 años, relató su padecimiento.

Silvina Scheffler contó el grave problema de salud que casi la mata: "Pedí que recen por mí"

Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación en los Therians

Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación de los "therians"

Felipe junto a su mamá y papá de paseo en Puerto Madero. 

Entre la angustia y la esperanza: la lucha de Felipe, el nene diagnosticado en Brasil con neuroblastoma

El 40% de lospacientes de oncología pediátrica del país se atiende en el Hospital Garrahan. 

Día del Cáncer Infantil: del diagnóstico al tratamiento, cómo es el trabajo clave del Garrahan para salvar vidas

últimas noticias

El vaquero se ve con una calvicie que no pasó inadvertida para los internautas.

El Woody pelado de Toy Story 5 desató una ola de memes y nostalgia en Argentina

Hace 13 minutos
Sin nombrarlo, Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei. 

Fuerte crítica de Villarruel a Milei: "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno"

Hace 1 hora
El actor habló de los desafíos de su último papel y la urgencia de encontrar una cura.

"Nadie sobrevive a esto": el último desgarrador mensaje de Eric Dane sobre su enfermedad

Hace 1 hora
Se espera que haya una gran cantidad de vuelos afectados.

Nuevo paro de controladores aéreos: cuándo habrá demoras y cancelaciones en los vuelos

Hace 2 horas
Esto debés saber sobre los cambios en la VTV en 2026.

Cuáles son las modificaciones que tuvo la VTV y que están en vigencia desde febrero 2026

Hace 2 horas