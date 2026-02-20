20 de febrero de 2026 Inicio
Incendio en Benavídez: el fuego calcinó un depósito de Andreani y hay varios heridos

El incendio ocurrió en el Parque Industrial y alertó a los vecinos, que vieron las columnas de humo negro a varias cuadras de distancia. Trabajaron 9 dotaciones de Bomberos para controlar el siniestro.

Los vecinos detallaron que se trata de un galpón de la empresa Andreani.

Vecinos de Tigre alertaron sobre el incendio de un galpón de la empresa de logística Andreani ubicado en la Planta Norlog, dentro del Parque Industrial de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre. Según las primeras informaciones, hay varios heridos.

El siniestro comenzó alrededor de las 15 horas y rápidamente generó impresionantes columnas de humo negro, visibles desde varios kilómetros a la redonda del lugar, ubicado en Boulevard Presidente Perón 4749.

Trabajaron 9 dotaciones de Bomberos de Benavídez, Don Torcuato, General Pacheco, Belén de Escobar y Maschwitz, que lograron controlar los focos ígneos para que no se extiendan a las zonas linderas, donde hay otras empresas.

El incendio afectó a un depósito de pallets y trascendió que hay trabajadores heridos que estaban en el interior del lugar calcinado, según el portal local Qué pasa web.

