Federico Sturzenegger celebró la media sanción de la reforma laboral: "El golpe más trascendental a las castas en décadas"

El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados en sus redes sociales, a la que calificó como "el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas",
"La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas", afirmó en su cuenta de X.
El funcionario, igualmente, señaló: "Para entender los detalles de la ley sigo recomendando el documento del Consejo de Mayo que ya en Diciembre explicaba lo que se pretendía y repasa el articulado punto por punto".
Para finalizar, describió la media sanción como "un éxito contundente del presidente Javier Milei, pero sobre todo un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal por tantos años. VLLC!".
En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Sin embargo, el texto sufrió modificaciones en el régimen de licencias médicas y deberá volver a debatirse en el Senado, que ya había dado media sanción la semana pasada.
El miércoles a última hora, tras una serie de negociaciones, la mesa política del Gobierno resolvió eliminar del proyecto el artículo 44 como consecuencia del fuerte rechazo de los bloques aliados a la limitación de las licencias que figuraba en el texto que se aprobó en la Cámara alta.
La norma original establecía que en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso (actualmente cobran el 100%). Ante las críticas de los sindicatos que derivaron en el paro general convocado por la Confederación General de Trabajo (CGT), la Casa Rosada reconoció el error y optó por quitar ese artículo para garantizarse los votos.
Salarios, vacaciones y despidos: qué cambios hay en la reforma laboral que aprobó Diputados
Cambios en indemnizaciones
- Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.
Actualización de créditos laborales
- También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.
Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral
- Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.
Registración laboral simplificada y digital (ARCA)
- El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.
Delimitación de beneficios sociales para el trabajador
- Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).
Banco de horas
- Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.
Vacaciones más flexibles
- Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.
Régimen de Incentivo para Formación Laboral
- Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.
Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión
- Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
Reducción de cargas sociales para nuevos empleos
- Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.
Prelación de convenios de empresas
- Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.
Compromiso de Reforma Fiscal integral
- Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.