Federico Sturzenegger celebró la media sanción de la reforma laboral: "El golpe más trascendental a las castas en décadas" El ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó a la iniciativa como "un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal". Por + Seguir en







El Ministro festejó la media sanción en Diputados. Captura de video

El ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados en sus redes sociales, a la que calificó como "el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas",

"La aprobación de la ley de modernización laboral esta madrugada es el golpe más trascendental al sistema de las castas en décadas", afirmó en su cuenta de X.

El funcionario, igualmente, señaló: "Para entender los detalles de la ley sigo recomendando el documento del Consejo de Mayo que ya en Diciembre explicaba lo que se pretendía y repasa el articulado punto por punto".

Para finalizar, describió la media sanción como "un éxito contundente del presidente Javier Milei, pero sobre todo un éxito imprescindible para los millones de argentinos que vivieron excluidos del mercado de trabajo formal por tantos años. VLLC!".

En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Sin embargo, el texto sufrió modificaciones en el régimen de licencias médicas y deberá volver a debatirse en el Senado, que ya había dado media sanción la semana pasada.