La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la mayoría de los aranceles globales de Donald Trump, por 6 votos contra 3, en duro golpe a la política comercial del presidente republicano. El máximo tribunal determinó que no tiene autoridad para establecer "tarifas" a países extranjeros. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, afirmó.

"Esto es histórico porque Trump tiene la mayoría en la Corte Suprema, de 6 contra 3 y así fue la votación a favor de decir que es nulo los aranceles, no son legales los impuestos por el presidente contra otros países porque básicamente tiene que pasar por el Congreso", explicó el periodista Gabriel Michi en la pantalla de C5N.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/V1RUhI9gmP — C5N (@C5N) February 20, 2026 Durante los últimos meses, Trump impuso a algunos países y amenazó a otros con aranceles, en el marco de que las empresas vuelvan a producir en Estados Unidos y de poder revertir el déficit comercial, para ello aplicó de manera discrecional estos aranceles. "Sin autorización por el Congreso", añadió la periodista Nazarena Lomagno.

Los jueces que votaron en contra fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, este último aseguró que "los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales".