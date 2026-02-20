Lo nuevo en Netflix: así es Heart Eyes, la película de terror slasher que está siendo tendencia Un estreno de 2025 de Nueva Zelanda llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes de todo el mundo. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usurios aumentaron notoriamente en el 2026.

Ahora, llegó un estreno de 2025 de Nueva Zelanda, se trata de Heart Eyes, la película de terror que es furor en la gran N roja. Es un gran thriller de crimen, terror y suspenso, con una pizca de comedia que no te podés perder este fin de semana de febrero. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes con amigos desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Heart Eyes, la película de terror que es furor en Netflix Dos compañeros de trabajo son confundidos con una pareja por un asesino en San Francisco el día de San Valentín. Obligados a eludir al asesino, navegan por el paisaje romántico de la ciudad mientras trabajan juntos para sobrevivir.

Tráiler de Heart Eyes Embed - HEART EYES - Official Trailer (HD) Reparto de Heart Eyes Olivia Holt como Ally McCabe

Mason Gooding como Jay Simmonds

Jordana Brewster como Det. Jeanine Shaw

Devon Sawa como Det. Zeke Hobbs

Gigi Zumbado como Monica

Yoson An como David

Michaela Watkins como Crystal Cane

Latham Gaines como Nico