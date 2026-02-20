IR A
Lo nuevo en Netflix: así es Heart Eyes, la película de terror slasher que está siendo tendencia

Un estreno de 2025 de Nueva Zelanda llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes de todo el mundo.

Ahora

Ahora, llegó un estreno de 2025 de Nueva Zelanda, se trata de Heart Eyes, la película de terror que es furor en la gran N roja. Es un gran thriller de crimen, terror y suspenso.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usurios aumentaron notoriamente en el 2026.

Con muertes originales y un diseño de producción cuidado al detalle, la película se presenta como una alternativa ideal para una maratón cargada de sobresaltos.
Una nueva película de terror slasher llegó a Netflix y es de lo más visto del momento: cómo encontrarla

Ahora, llegó un estreno de 2025 de Nueva Zelanda, se trata de Heart Eyes, la película de terror que es furor en la gran N roja. Es un gran thriller de crimen, terror y suspenso, con una pizca de comedia que no te podés perder este fin de semana de febrero. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que lo disfrutes con amigos desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Heart Eyes, la película de terror que es furor en Netflix

Dos compañeros de trabajo son confundidos con una pareja por un asesino en San Francisco el día de San Valentín. Obligados a eludir al asesino, navegan por el paisaje romántico de la ciudad mientras trabajan juntos para sobrevivir.

Heart-Eyes-e1742357362874

Tráiler de Heart Eyes

Embed - HEART EYES - Official Trailer (HD)

Reparto de Heart Eyes

  • Olivia Holt como Ally McCabe
  • Mason Gooding como Jay Simmonds
  • Jordana Brewster como Det. Jeanine Shaw
  • Devon Sawa como Det. Zeke Hobbs
  • Gigi Zumbado como Monica
  • Yoson An como David
  • Michaela Watkins como Crystal Cane
  • Latham Gaines como Nico
HEARTEYES-810x480
