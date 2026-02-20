El Woody pelado de Toy Story 5 desató una ola de memes y nostalgia en Argentina Disney lanzó el trailer de la quinta entrega de la película animada y el detalle de la calvicie del vaquero no pasó desapercibido en las redes. + Seguir en







El vaquero se ve con una calvicie que no pasó inadvertida para los internautas. Redes sociales

El tiempo no para, ni siquiera en el caso de los juguetes, tal como lo demostró el trailer oficial de la película Toy Story 5, de Pixar. En el video, que se estrenó este jueves, se ve a un Woody "pelado".

Las imágenes del muñeco, protagonista de una de las animaciones más taquilleras de Disney, despertó el ingenio de los usuarios de redes que ironizaron con la calvicie.

El nombre de Woody fue tendencia este jueves con el lanzamiento del adelanto. Lo que llamó la atención es que perdió su cabello por una cuestión de edad y no pudo ganarle la "batalla" del paso del tiempo, ni siquiera en la ficción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disney (@disney) En una escena que se hizo viral, el juguete se saca su sombrero y deja al descubierto una calvicie que brilla en la parte trasera de su cabeza. Enseguida recibe los consejos de Trixie, el dinosaurio azul, que le ofrece un marcador color café, mientras la tablet Lilypad, que es la antagonista principal en la película de animación que se estrena este 2026, lo trata de "juguete viejo".

Embed “Woody”



Porque el juguete mostró que perdió la batalla definitiva en “Toy Story 5”: se está quedando pelado. pic.twitter.com/tfXiiHzzch — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 19, 2026 La nueva película de la saga se estrenará el próximo 18 de junio, y el detalle físico causó nostalgia entre los internautas de Argentina, porque el vaquero se está quedando sin pelo y demuestra que el tiempo pasa para todos, tanto dentro como fuera de la pantalla.