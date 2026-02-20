Una nueva película de terror slasher llegó a Netflix y es de lo más visto del momento: cómo encontrarla Para quienes disfrutan del terror vertiginoso y buscan una historia que combine estética contemporánea con espíritu ochentoso, esta cinta aparece como una elección imprescindible dentro de la plataforma. + Seguir en







Con muertes originales y un diseño de producción cuidado al detalle, la película se presenta como una alternativa ideal para una maratón cargada de sobresaltos.

El catálogo de Netflix volvió a teñirse de rojo con la llegada de El asesino con ojos de corazón, una película que homenajea a los clásicos del slasher, aunque incorpora un giro visual inquietante. La historia nos introduce en un clima opresivo en el que un grupo de jóvenes comienza a sufrir el acoso de una figura enmascarada cuya seña más perturbadora son sus cuencas oculares con forma de corazón. Esa combinación entre lo romántico y lo siniestro despertó el interés de la audiencia y llevó al filme a instalarse rápidamente en el Top 10 global.

Esta propuesta sobresale dentro del género por su intensidad y por la manera en que maneja la tensión. La puesta en escena, dominada por luces de neón y acompañada por una banda sonora envolvente, potencia cada persecución y mantiene al público en vilo. Lejos del típico asesino silencioso, el villano adopta la simbología del amor como sello de sus crímenes más brutales, transformando cada secuencia en una lucha desesperada por sobrevivir, con giros argumentales que sostienen el suspenso hasta el desenlace.

Parte del fenómeno también se explica por el debate que generó en redes sociales, donde los seguidores especulan sobre la identidad del homicida y una posible continuación. Con muertes originales y un diseño de producción cuidado al detalle, la película se presenta como una alternativa ideal para una maratón cargada de sobresaltos. Para quienes disfrutan del terror vertiginoso y buscan una historia que combine estética contemporánea con espíritu ochentoso, esta cinta aparece como una elección imprescindible dentro de la plataforma.

El asesino con ojos de corazón Netflix Sinopsis de Heart Eyes, la película de terror que es furor en Netflix La historia de Heart Eyes se desarrolla en la antesala de San Valentín, en una Seattle donde el clima romántico se ve abruptamente interrumpido por una amenaza inquietante. Todo gira en torno a dos colegas que, tras quedar encerrados en la oficina fuera de horario, pasan a ser el blanco de un asesino serial apodado "Heart Eyes". Este criminal, tan meticuloso como perturbador, persigue a sus víctimas con una máscara de ojos en forma de corazón y convierte los íconos del amor en instrumentos de muerte, transformando una velada destinada a las citas en una pesadilla sangrienta.

Lo que parecía un día laboral sin sobresaltos pronto se convierte en una desesperada huida por una ciudad vacía, adornada para celebrar el romance. En su intento por sobrevivir, los protagonistas deben apoyarse mutuamente mientras intentan comprender las reglas del macabro juego que los acecha. El villano no solo impacta por su imagen distintiva, sino también por su habilidad para surgir en los momentos más inesperados, aprovechando tanto el paisaje urbano como los recursos tecnológicos para arrinconar a sus presas.

El fenómeno que generó en Netflix responde a la combinación equilibrada entre el suspenso clásico del slasher y una estética contemporánea dominada por luces de neón. Con un ritmo dinámico y escenas de muerte ingeniosas que mantienen al público en vilo, Heart Eyes aporta un aire renovado al terror ambientado en fechas especiales. Más que provocar sustos, la película seduce por el enigma que plantea: revelar quién se oculta tras esa máscara de mirada enamorada antes de que concluya el Día de los Enamorados. Tráiler de Heart Eyes Embed - HEART EYES - Official Trailer (HD) Reparto de Heart Eyes Olivia Holt: La protagonista femenina. Reconocida por su papel en la serie de suspenso Cruel Summer y su extensa trayectoria en Disney Channel (Kickin' It).

Mason Gooding: El protagonista masculino. Se ha convertido en una cara fija del terror moderno tras interpretar a Chad Meeks-Martin en las últimas entregas de la saga Scream.

Gigi Zumbado: Actriz de cine y televisión vista anteriormente en producciones de acción y suspenso como Run Hide Fight y la serie 9-1-1.

Michaela Watkins: Aporta el toque de experiencia al elenco; es una comediante y actriz veterana conocida por sus papeles en Casual, Saturday Night Live y The Dropout.

Devon Sawa: Un ícono del género de terror desde su papel protagónico en la primera película de Destino Final (2000) y su reciente participación en la serie de Chucky.

Director - Josh Ruben: El cineasta detrás de esta propuesta, famoso por dirigir otras joyas del terror y la comedia negra como Scare Me y Werewolves Within.