Tras el revés de la Corte Suprema, Donald Trump anunció un nuevo arancel global del 10%

El líder republicano confirmó que evocará una antigua ley para imponer un 10% de aranceles a las importaciones, en reemplazo de las medidas suspendidas por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El presidente de EEUU expresó sentirse decepcionado con algunos miembros de la Corte.

El presidente de EEUU expresó sentirse "decepcionado" con algunos miembros de la Corte.

Obama y Trump, y un cruce por los extraterrestres.
Polémica en Estados Unidos: Trump acusó a Obama de filtrar información clasificada sobre extraterrestres

"Hoy firmaré una orden para imponer aranceles globales del 10%, además de los aranceles existentes", declaró Trump este viernes, desafiando a los jueces estadounidenses. El mandatario confirmó su intención con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles globales de hasta el 15%, pero por un período de tan solo 150 días. Añadió que los aranceles impuestos bajo las Secciones 232 y 301 (sobre tarifas de acero y aluminio) de la misma ley siguen vigentes.

La ley permite imponer tarifas de hasta el 15% durante un máximo de 150 días sobre aquellos países con problemas "graves y importantes" de balanza de pagos. Asimismo, no le exige al Poder Ejecutivo investigaciones ni tampoco obliga a tomar otras limitaciones procedimentales.

"El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante. Los países extranjeros que nos han estado estafando están muy contentos", precisó Trump. Además, añadió: "Y estoy absolutamente avergonzado por no hacer lo correcto para nuestro país. Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte".

Al mismo tiempo, reconoció los límites impuestos por la sentencia. "La Corte dice que no podemos cobrar ni un dólar bajo la IEEPA", confirmó. "¿Qué tan ridículo es esto? No puedo cobrarle un dólar a ningún país, sino destruirlo. Puedo destruir el comercio, destruir el país, pero no puedo cobrar un dólar", concluyó.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la mayoría de los aranceles globales de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió anular este viernes los amplios aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump. El fallo, de más de 150 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con tener que devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados aparentemente de forma irregular.

El máximo tribunal de EEUU falló en contra de los aranceles, por 6 votos contra 3, en un duro golpe a la política comercial del presidente republicano y determinó que el Ejecutivo no tiene autoridad para establecer "tarifas" a países extranjeros. "Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo", afirmó.

Los jueces que votaron en contra fueron Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. Este último aseguró que "los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales".

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que "cuando el Congreso ha delegado sus poderes arancelarios, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos" y que "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distintivo y extraordinario para imponer aranceles, lo habría hecho de manera expresa, como lo ha hecho consistentemente en otras leyes arancelarias".

