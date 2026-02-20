IR A
Cinthia Fernández explotó contra Moria Casán después de que la echara de su programa

La panelista no afloja y recogió el guante tras su tenso cruce y su supuesto faltazo, que definió como "una mentira".

La bailarina desmintió haber tratado a Moria de mechera.

La bailarina desmintió haber tratado a Moria de "mechera".

Cinthia Fernández explotó contra Moria Casán después de que la One la echara de su programa. Además, se refirió al polémico faltazo, lejos de quedarse callada, la bailarina aseguró que le están faltando el respeto.

En las últimas horas trascendió que Moria Casán habría echado a Cinthia Fernández del programa
Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por ausentarse de su programa: "Con una bragueta..."

La panelista habló con Puro Show y, sobre la falta al programa, comentó: “Yo me siento bien siempre, nunca falté el respeto, no me desubiqué. Yo vine a hacer mi laburo como tenía que hacerlo", dijo.

Enseguida explicó: "Mi día era hoy, ayer se mintió porque yo no tenía que ir. Es mi arreglo, lo hablé con la producción. Es una mentira que yo falté y tenía miedo, los que laburaron conmigo saben que soy recontra profesional”.

“No veo motivos para faltar o para sentirme incómoda, porque no le falté el respeto a nadie. Yo no tengo porque venir con mala energía a laburar”, comentó, a la vez que eligió cerrar el tema.

Horas después de que se conociera la polémica, la bailarina subió a sus redes sociales una sugestiva foto con dos mecheras. Enseguida aclaró que el posteo no estaba dirigido directamente contra Moria ni contra Elba Marcovecchio, teorías que elaboraron en redes sociales.

“En ningún momento hablé de la señora Moria Casán con mi posteo de ‘mecheras’. Ustedes me adjudican el posteo a Elba y a Moria, no me refería a ellas, soy libre de publicar lo que quiera. Si Elba quiere iniciar acciones legales que las inicie, yo no las mencioné, no las considero mecheras. Puse esa imagen por una cuestión personal”, indicó la panelista.

Fernández también hizo lugar a una especie de desahogo personal, luego de que Moria hiciera comentarios banales sobre su carrera. Por lo que lamentó: “Voy a contar una experiencia personal: me parece un momento ridículo y triste hacer querer sentir a alguien mal, incomodarlo, lastimarlo hablando desde un lugar sexual y vulgar cuando Moria me dijo lo del hilo dental o lo de 'ordeñar'. Ni mis compañeros ni nadie, ni ninguno de los del medio que siento que son unos chupamedias hipócritas, horrorizarse por eso. Yo no escuché la palabra ‘ordeñaste’, lo escuché después, me parece triste”.

“Cuando me sigan faltando el respeto de manera digital, y no en persona, yo voy a seguir contestando por el mismo medio. Después, estoy dispuesta a que ese careo surja en el programa y yo contestaré ahí", afirmó, con el objetivo de mantener la guardia alta.

Asimismo hizo hincapié en las actitudes "patoteras" de la conductora, quien al parecer no descarta dejarla afuera del programa: “¿Quién sigue amenazando con mi trabajo de manera pública? Lo hizo Moria, no yo. Ella amenaza con una baja de un programa cuando está jugando con el trabajo, la organización personal y la economía de una persona".

Y lamentó: "Para ella es show, pero para mí no. Puedo decir esto y considero que es una falta de respeto, mi respeto no se debate. No tengo ningún problema personal con Moria, mi respeto vale, no se debate. Siento que me faltaron el respeto y lo dije”.

