Frigerio anunció un acuerdo para un frente electoral en Entre Ríos con La Libertad Avanza, la UCR y otros partidos El mandatario provincial remarcó que la coalición se formó bajo la premisa de "no volver al pasado" y evitar que vuelva a gobernar "el populismo, la demagogia y la corrupción". Por







Karina Milei junto a Rogelio Frigerio.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó este jueves la conformación de un frente electoral en la provincia con el que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario entrerriano comunicó que el acuerdo incluye al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza (LLA) y otros partidos como el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE y el Partido Libertario.

Frigerio remarcó que la coalición se formó bajo la premisa de "no volver al pasado" y evitar que vuelva a gobernar "el populismo, la demagogia y la corrupción".

En su publicación, el gobernador subrayó que el acuerdo une a quienes apuestan por un futuro mejor y defienden al campo y al sector productivo. El objetivo principal, según Frigerio, es seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de "oportunidades, desarrollo y trabajo".

"Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie", agregó Frigerio.