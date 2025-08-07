7 de agosto de 2025 Inicio
Frigerio anunció un acuerdo para un frente electoral en Entre Ríos con La Libertad Avanza, la UCR y otros partidos

El mandatario provincial remarcó que la coalición se formó bajo la premisa de "no volver al pasado" y evitar que vuelva a gobernar "el populismo, la demagogia y la corrupción".

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, confirmó este jueves la conformación de un frente electoral en la provincia con el que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario entrerriano comunicó que el acuerdo incluye al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), La Libertad Avanza (LLA) y otros partidos como el Movimiento Social Entrerriano (MSE), el Partido FE y el Partido Libertario.

Frigerio remarcó que la coalición se formó bajo la premisa de "no volver al pasado" y evitar que vuelva a gobernar "el populismo, la demagogia y la corrupción".

En su publicación, el gobernador subrayó que el acuerdo une a quienes apuestan por un futuro mejor y defienden al campo y al sector productivo. El objetivo principal, según Frigerio, es seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de "oportunidades, desarrollo y trabajo".

"Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie", agregó Frigerio.

